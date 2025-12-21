Judo: CSM- Palatul Copiilor Bacău, la nivel de excelență

Săptămână importantă pentru judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor Bacău. Obișnuiți cu spațiile de luptă și cu podiumurile de premiere din cadrul competițiilor, reprezentanții CSM-PC au demonstrat că se simt în largul lor și în lumina reflectoarelor.

Au dovedit-o din plin cele două gale în cadrul cărora sportivii pregătiți de profesorul Cruceanu au îndeplinit rolul de protagoniști.

Mai întâi la Gala Performanței Sportive, organizate de Consiliul Județean Bacău la Teatrul de Vară „Radu Beligan” și la care CSM- Palatul Copiilor a avut 14 sportivi premiați (cu opt mai mult decât în 2024) pentru rezultatele obținute în calendarul oficial.

A urmat Gala Excelenței Palatelor și Cluburilor Copiilor din România desfășurată la Palatul Parlamentului și unde judoka CSM- PC Bacău au avut prilejul de a susține o demonstrație de judo în holul Camerei Deputaților.

„A fost un sfârșit de an pe măsura muncii depuse. Sunt bucuros pentru numărul mare de sportivi cu care am reușit să urcăm pe podium. Gala Sportului Băcăuan organizată de Consiliul Județean a devenit o tradiție pentru noi, iar anul acesta s-a dovedit cu atât mai necesară cu cât susținerea financiară pentru toate medaliile obținute de club a fost asigurată în totalitate de părinți.

Cât despre demonstrația de judo de la Palatul Parlamentului, nu pot vorbi decât la superlativ.

Am resimțit emoții puternice, generate de activitatea desfășurată într-un asemenea loc, cu o încărcătură simbolică de nedescris și o frumusețe aparte”, a concluzionat profesorul Dorin Cruceanu.