Judo: CSM Bacău, fără… bariere în lupta pentru medalii

Judoka CSM Bacău antrenați de Simona Aruș, Dragoș Constantin Cremene și Aurel Chelariu continuă seria competițiilor din acest an. Și, totodată, continuă să nu cunoască… bariere în lupta pentru medalii.

Au demonstrat-o din plin și la cea de-a cincea ediție a turneului internațional „Judo fără bariere” ce s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute în Sala Sporturilor din Bacău.

La ediția din acest an a competiției organizate de Bronx Bacău și care a reunit pe spațiile de luptă peste 500 de sportivi, CSM Bacău a avut un rol de prim-plan, cucerind nu mai puțin de 11 medalii la mai toate categoriile de vârstă.

Din cele 11 medalii, două au fost de aur, neobosita campioană Ana Maria Crăciun triumfând la U16, 40 kg, iar Ionuț Pușcașu impunându-se în întrecerea Seniorilor la categoria de greutate -100 kg.

Pe lângă cele două locuri 1, gruparea băcăuană pregătită de trio-ul Aruș- Cremene- Chelariu a bifat și două locuri 2, argintul revenind lui Ștefan Trișcariu la U18, -90 kg și lui Ștefan Buga la Seniori, 60 kg.

La categoriile ceva mai mici de vârstă, „CSMeii” au avut priză la bronz. Astfel, la U10, Alessandra Cojan, Natalia Herciu și Alexandru Nedelcu au urcat pe treapta a treia a podiumului, la fel ca și Gabriel Borțun la U12.

De bronz s-au dovedit și prestațiile lui Matei Antonoaiei (U14, 55 kg) și Ștefan Aprofirei (U16, 55 kg). În fine, în lupta pe echipe la Seniori, cea care a dat plus-valoare competiției, CSM Bacău, în formula Andrei Buga, Mina Bandi, Ionuț Pușcașu și Denisa Cadar a obținut de asemenea, o medalie de bronz.

„Sportivii noștri au avut o evoluție spectaculoasă, iar rezultatele au fost pe măsura efortului și ambiției”, au concluzionat antrenorii CSM Bacău.

