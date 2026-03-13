Judo/ CN Under 21: Băcăuanca Ioana Cociorbă, vice-campioană a României

Judoka antrenată de Constantin Manole la SCM Bacău a cucerit argintul la 78 kg

Ioana Cociorbă își continuă seria reușitelor și în 2026. Deși a schimbat categoria de greutate, coborând în limitele categoriei 78 kg, judoka antrenată de Constantin Manole la SCM Bacău a rămas în strâns contact cu podiumul național.

Componentă a Lotului Olimpic de la Cluj, Ioana s-a laureat vice-campioană a României U21 la Naționalele de profil ce s-au derulat weekendul trecut, la Brașov. Argintul U21 de la Brașov completează performanțele băcăuancei de 18 ani, în al cărei palmares se regăsesc multiple medalii naționale și internaționale.

„Sperăm ca trecerea la noua categorie de greutate, încununată cu această binemeritată medalie de argint să aducă Ioanei rezultatele dorite pe plan național și internațional”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Constantin Manole, care a ținut să evidențieze și comportarea meritorie a Rebecăi Drobotă (la 63 kg) și a lui Ștefan Ciobanu (81 kg) la CN U21 de la Brașov.