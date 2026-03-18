Judo/ CN U14 și U16: Băcăuanca Sofia Florea, bronz național la U14

Weekendul trecut, Bucureștiul a găzduit finala Campionatului Național de judo la categoriile de vârstă U14 și U16.

La competiția care a reunit un număr impresionant de tineri judoka din țară (aproximativ 800), CSM- Palatul Copiilor Bacău, grupare pregătită de antrenorul Dorin Cruceanu și-a trecut în cont o medalie de bronz prin Sofia Florea.

Dublă campioană națională în ultimii doi ani, Sofia a urcat pe treapta a treia a podiumului Under 14 la categoria de greutate +63 kg, demonstrând încă o dată determinare și experiență competițională.

Obiectivul băcăuancei a fost titlul național, însă în semifinale ea a fost învinsă de cea care și-a adjudecat ulterior aurul. La un pas de podium s-au aflat și Ingrid Flenchea și Nikita Zemba, care au pierdut meciurile pentru bronz clasându-se pe locul 5 la -36 kg U14, respectiv -66kg U16 (cea mai numeroasă categorie din concurs).

De notat și locul 7 ocupat de Mario Ciobanu la -81 kg U16 după evoluții solide într-un concurs extrem de disputat. „Nu sunt mulțumit de rezultatele obținute, dar învățăm din greșeli. Câteodată, concentrarea și atitudinea fac diferența. Ne vom pregăti mai bine pentru următoarele finale, de unde sunt convins că ne vom întoarce învingători”, a declarat antrenorul CSM- PC Bacău, Dorin Cruceanu.