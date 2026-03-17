Judo/ CN U14 și U16: Ana Maria Crăciun (CSM Bacău), din nou pe podium

Campioană a României, luna trecută, la o categorie superioară de vârstă, Under 18, judoka băcăuană Ana Maria Crăciun continuă să aibă priză la podium. Weekendul trecut, cu ocazia Campionatelor Naționale Under 14 și Under 16 de la București, sportiva antrenată de Simona Aruș la CSM Bacău a cucerit medalia de bronz.

Ana Crăciun a urcat pe treapta a treia a podiumului la U16, categoria 40 de kilograme, după ce în recalificări a câștigat toate meciurile prin Ippon. O evoluție spectaculoasă a avut și un alt „CSMeu” băcăuan, Erik Botezatu, care a pierdut medalia de bronz la categoria de greutate 81 kg în ultimele zece secunde, ceea ce a dus la o clasare pe poziția a cincea.

„Un campionat puternic, cu foarte mulți participanți din toată țara. Felicitări sportivilor care face cinste CSM Bacău și care adună în palmares rezultate frumoase”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Simona Aruș.