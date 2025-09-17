Judo/ CN U13 și U15 Ne-Waza: Băcăuancele Alexandra Galea și Ana Maria Crăciun, vicecampioane naționale

Începutul toamnei a completat bogata recoltă de medalii a secției de judo de la CSM Bacău. La Campionatele Naționale Ne-Waza (lupta la sol) U13 și U15 derulate weekendul trecut, la Râmnicu-Vâlcea, „CSMeoaicele” Alexandra Galea și Ana Maria Crăciun s-au laureat vicecampioanele României.

Cele două judoka antrenate de Simona Aruș au cucerit argintul la categorii de vârstă și greutate diferite. Astfel, Alexandra Galea a urcat pe treapta a doua a podiumului la Under 13, 52 kg, în timp ce Ana Maria Crăciun a ocupat locul secund la U15, 40 kg.

Reușitele de la Râmnicu-Vâlcea confirmă constanța în rezultate demonstrată de cele două vicecampioane naționale.

Pentru Alexandra Galea, titlul U13 de la Ne-Waza face casă bună cu un alt argint de Campionat Național, cucerit toamna trecută, la categoria de vârstă U12, în timp ce pentru Ana Maria Crăciun, această medalie de argint U15 vine după bronzul național adjudecat în prima jumătate a anului, la o categorie superioară de vârstă, Under 16.