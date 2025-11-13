Judo/ CN Ne-Waza și Echipe U23: CSM- Palatul Copiilor Bacău, bronz național în premieră

La Cluj, gruparea pregătită de Dorin Cruceanu a reușit să aducă, pentru prima oară în istoria judo-ului băcăuan, o medalie cucerită la un turneu final în întrecerea echipelor feminine

Denisa Chiticaru, Mădălina Hrișcu, Ariana Nichituș, Mălina Lupu și Ana Lucia Patea. Nume scrise cu majuscule. Și cu străluciri de bronz. Nume care, alături de cel al antrenorului Dorin Cruceanu, stau la baza unei premiere în judo-ul feminin din Bacău. Weekendul trecut, la Cluj, gazda Campionatului Național de Ne-Waza și Echipe Under 23, CSM- Palatul Copiilor Bacău a reușit, pentru prima oară în istoria judo-ului băcăuan, să urce pe podium cu o echipă feminină.

Denisa, Mădălina, Ariana, Mălina și Ana Lucia au obținut bronzul național într-un turneu final în care aurul feminin a revenit gazdelor de la U CSM Cluj, iar cel masculin a fost adjudecat de SCM Deva. Reușita CSM-PC Bacău este cu atât mai notabilă cu cât proaspăta medaliată cu bronz este alcătuită doar din judoka crescute în propria pepinieră.

Concret, toate cele cinci sportive antrenate de Dorin Cruceanu s-au format de mici în sala de judo de la Palatul Copiilor Bacău, iar în ultimii cinci ani au continuat performanța sub culorile CSM Bacău, acumulând numeroase medalii la campionatele naționale.

„Pentru mine, bucuria cea mai mare este faptul că am reușit singur să formez o echipă”, a declarat antrenorul CSM- Palatul Copiilor, profesorul Dorin Cruceanu, care a adăugat: „Mi-au trebuit 12 ani, dar cu răbdare am reușit o premieră în judo-ul băcăuan: o echipă feminină participantă cu succes la un turneu final. Deja avem în sală o nouă generație, născută în 2014, pe care o cresc ușor și frumos și de care vom auzi peste trei ani ca echipă.

A fost o ambiție personală să-mi formez o echipă într-un sport individual, iar prin muncă și seriozitate am reușit. Le felicit pe fete și le mulțumesc părinților tuturor sportivilor și sportivelor mele deoarece ei sunt cei mai constanți susținători ai performanței”.

Antrenorul băcăuan a mai precizat că secția de judo CSM- Palatul Copiilor Bacău încheie anul cu 18 medalii naționale obținute de la categoriile de vârstă U12 până la U23 și că 13 sportivii vor fi premiați pe scena sportului băcăuan la finalul lui2025: „Este o dovadă elocventă că secția noastră funcționează pe deplin și că munca de ani de zile dă roade”.