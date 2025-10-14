Judo/ CN N-Waza Under 18: Andrei Popescu (CSM Bacău), bronz național la o categorie superioară de vârstă

Toamnă rodnică pentru „CSMeul” băcăuan Andrei Popescu. Judoka antrenat de Paula Diaconescu la CSM Bacău a urcat, pentru a doua în decurs de numai câteva săptămâni, pe podiumul național la Ne-Waza (lupta la sol).

După ce s-a laureat campion al României la Under 16, Andrei a reușit să cucerească bronzul și la o categorie superioară de vârstă. Astfel, weekendul trecut, la Naționalele Ne-Waza Under 18 de la Miecrurea Ciuc, sportivul băcăuan s-a clasat al treilea la +81 kg, după meciuri dificile împotriva unor adversari mai mari și mai puternici.

„Andrei este U16, dar are o energie aparte și o dorință extraordinară de a face judo. El obișnuiește să răspundă pozitiv la provocări, astfel încât a ales să participe și la U18, unde, deși s-a confruntat cu sportivi mai greu și cu doi ani mai mari, a demonstrat că nimic nu îl poate opri”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu.

În final, să mai notăm că, pe lângă cele două medalii stagionale de la Ne-Waza (aur la U16 și bronz la U18), Andrei Popescu a reușit anul acesta să-și adjudece și titlul de campion al României la judo U16, categoria de greutate -81 kg, cu ocazia Naționalelor desfășurate în vară, la Cluj.