Judo/ Campionatul Național Under 21: Frații Buga, la putere

Cei doi judoka antrenați de Dragoș Constantin Cremene au urcat pe podiumul Naționalelor U21 de la Brașov. Ștefan a cucerit aurul la 55 kg, iar Andrei bronzul la 81 kg

Cum spune proverbul? Unde-s doi, puterea crește. Chiar și la un sport indivuidual precum judo-ul. O dovedesc, și încă din plin, frații Ștefan și Andrei Buga. Cei doi judoka antrenați de Dragoș Constantin Cremene la CSM Bacău sunt la putere. Mereu la putere.

Campionatul Național Under 21 derulat la finalul săptămânii trecute, la Brașov, nu putea face excepție. Motiv pentru care cei doi „CSMei” au urcat, din nou, pe podium, Ștefan laureându-se campion al României la 55 kg, iar Andrei cucerind bronzul național la 81 kg.

Ștefan Buga a dominat autoritar categoria sa de greutate, învingându-și toți adversarii prin ippon din picioare, înainte de finalul meciului. Și pentru a risipi orice dubiu, în finală Ștefan a încheiat conturile în mai puțin de 30 de secunde.

În ceea ce-l privește pe Andrei, care este component al lotului național de Tineret, acesta a schimbat, cu doar câteva luni în urmă, categoria de greutate, urcând de la 73 la 81 kg.

Câștigător a trei meciuri la Naționalele U21 de la Brașov, Andrei a pierdut confruntarea ce permitea accesul în finala pentru aur, revanșându-se însă cu un nou tur de forță ce i-a adus bronzul.

„Ștefan și Andrei Buga au avut un parcurs foarte bun. Maniera în care Ștefan a câștigat aurul a fost cât se poate de clară, iar rezultatul lui Andrei, în condițiile trecerii la o categorie superioară de greutate, este demn de salutat și, în egală măsură, promițător pentru următoarele competiții naționale și internaționale. Ambii merită toate felicitările”, a declarat antrenorul fraților Buga, Dragoș Constantin Cremene.