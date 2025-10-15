Judo/ Campionatul Național Ne-Waza U18: Iasmina Farauanu (SCM Bacău), medalie de bronz

Vicecampioană a României Under 16, judoka băcăuană Iasmina Farauanu și-a mai trecut în palmares o medalie națională.

De data aceasta la U18. Antrenată de de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM Bacău, Iasmina, care este și componentă a Lotului Olimpic de Judo CNOPJ București, unde este pregătită de Andreea Chițu și Călin Roșu, a cucerit medalia de bronz cu ocazia Naționalelor Ne-Waza (lupta la sol) U18 derulate recent la Miercurea Ciuc. Iasmina Farauanu a ocupat treapta a treia a podiumului la categoria de greutate +63 kg.

„Fiind o sportivă valoroasă și bine pregătită, așteptăm din partea Iasminei rezultate frumoase la categoria sa de vârstă și greutate la următorele competiții naționale și internaționale”, au declarat antrenorii băcăuani Constantin Manole și Lavinia Bălan.