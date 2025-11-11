Judo / Campionatul Mondial pentru Veterani:  Băcăuanul Dragoș Cremene, aproape de podiumul mondial

La Paris, în întrecerile categoriei 50-55 de ani, „CSMeul” a ocupat locul 5 la 81 kg, după ce în lupta pentru intrarea în finală a fost învins greu, la penalizări, într-un meci ce a durat peste nouă minute de campionul mondial din 2024 și 2025

Judoka băcăuan Dragoș Constantin Cremene este asemenea vinului. Cu trecerea anilor, tot mai bun. Și mai tare. Dacă mai era nevoie de o dovadă, aceasta a venit săptămâna trecută. Într-o competiție cu adevărat de… viță nobilă: Campionatul Mondial de Judo pentru Veterani de la Paris.

În capitala Franței, antrenorul CSM Bacău Dragoș Cremene a fost foarte aproape, ca sportiv, de podiumul mondial, ocupând locul 5 la categoria 81 kg, 50-55 de ani, cu un bilanț de trei meciuri câștigate și două pierdute.

Una din cele două înfrângeri a barat drumul băcăuanului spre finala pentru aur și a fost rezultatul unei autentice încleștări cu Trinidade de Abreu Abedias din Noua Caledonie.

Nimeni altul decât campionul lumii de anul trecut, de la Las Vegas, care și-a adjudecat titlul mondial și acum, la Paris. Meciul dintre de Abreu Abedias și Cremene a ținut capul de afiș al Mondialelor din Franța și a fost decis greu, la penalizări, având o durată mai rar întâlnită în judo: peste nouă minute!

Dacă nouă minute par o eternitate stând și așteptând autobuzul în stație, imaginați-vă cum se măsoară acest timp în zona de luptă, unde secundele au greutatea de piatră a orelor. Pe scurt, un meci de poveste. Iar monsieur Cremene chiar are ce povesti:

„Faptul că această confruntare a durat mai bine de nouă minute spune, cred, totul. M-am chinuit cu campionul mondial, dar l-am și chinuit, dovadă fiind faptul că verdictul a fost dat la penalizări. Din păcate, eu luasem un avertisment mai înainte, așa că victoria a fost a lui Trinidade de Abreu Abedias, care s-a laureat ulterior din nou campion mondial”.

Și pentru a vă face o idee, să amintim că finala pentru aurul mondial, care l-a consacrat de judoka din Noua Calendonie din nou campion al lumii de veterani a durat doar un minut!

„Într-adevăr, în finală și-a învins adversarul într-un minut. A fost fără istoric”, a întărit Dragoș Cremene, care, că tot vorbeam la început de vin, trebuie să ne spună dacă paharul este pe jumătate plin sau, dimpotrivă, pe jumătate gol:

„La finalul unei întreceri de o asemenea anivergură, la care participă toți foștii campioni de la profesioniști, sentimentele sunt amestecate. Sigur, pe de o parte este satisfacția și mândria că am avut un parcurs bun într-o asemenea companie selectă. Că m-am bătut de la egal la egal cu fostul și actualul campion mondial și că a am fost foarte aproape de a-l învinge și de a mă lupta eu pentru titlul de campion al lumii.

Pe de altă parte, faptul că am pierdut la penalizări și că modul în care m-a consumat fizic și mental acest meci mi-a condiționat prestația din finala pentru bronz, îmi aduce și unele regrete. Cert este însă că a fost o experiență deosebită, care îmi dă un teribil dor de revanșă pentru Mondialele de anul viitor”.

În 2026, Campionatul Mondial de Judo pentru Veterani se va desfășura tot în Franța, dar la Bordeaux. În capitala franțuzească a vinului, așadar. A bon entendeur, salut!