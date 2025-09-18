Judo/ Campionatele Naționale Ne-Waza U13 și U15: Arthur Afrăsenei și Alessia Vasile- argint, Nicole Popescu- bronz

Cei trei judoka antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău au urcat pe podiumul de premiere la Under 13

Râmnicu-Vâlcea a găzduit, la finalul săptămânii trecute, Campionatele Naționale de judo Ne-Waza (lupta la sol) pentru categoriile de vârstă Under 13 și U15.

Pe podiumul de premiere au urcat și trei judoka antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău: Arthur Afrăsenei, Alessia Vasile și Nicole Popescu.

Toți, la aceeași categorie de vârstă, Under 13. Diferite au fost, în schimb, categoriile de greutate și culoarea medaliilor. Astfel, Arthur s-a laureat vicecampion al României la +60 kg, la fel ca și Alessia, care a cucerit argintul la 36 kg, în timp ce Nicole a obținut bronzul la 44 kg,

„Sunt foarte mândră de evoluția sportivilor la aceste campionate naționale. Micii judoka au demonstrat ambiție, determinare și multă muncă, reușind să aducă acasă trei medalii importante pentru ei și pentru club.

Rezultatele lor sunt rodul antrenamentelor intense, al disciplinei și pasiunii pentru judo. Pentru noi, fiecare competiție este o etapă de învățare și un pas spre performanță”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu.