Judo: Andrei Popescu (CSM Bacău), bronz balcanic U18

Judoka băcăuan Andrei Popescu continuă seria rezultatelor foarte bune.

Ultima sa reușită a venit la finalul săptămânii trecute, cu ocazia Balcaniadei U18 derulate în localitatea muntenegreană Budva. În Muntenegru, sportivul antrenat de Paula Diaconescu la CSM Bacău a adus României medalia de bronz în limitele categoriei de greutate 90 kg.

În drumul său către bronzul balcanic, Andrei a avut un parcurs foarte bun, susținând nu mai puțin de cinci meciuri. Rezultatul său este cu atât mai important, cu cât el a revenit recent după o accidentare, ce l-a obligat la o perioadă de repaos urmată de o reintrare treptată în programul de pregătire.

„Mă bucur că Andrei Popescu a obșinut această medalie, care îi oferă un plus de încredere după perioadaă prin care a fost nevoit să treacă. Sportivii reușesc întotdeauna să revină mai puternici atunci când au alături de ei o echipă bună. Mulțumim staff-ului CSM Bacău, medicului, psihologului și tuturor celor implicați pentru sprijin și profesionalism”, a declarat antrenoarea lui Andrei de la CSM Bacău, Paula Diaconescu.