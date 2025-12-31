Județul Bacău depășește 500 km de trasee montane omologate la finalul anului 2025

La finalul anului 2025, zona montană a județului Bacău cuprinde un număr de 42 de trasee montane omologate, amenajate în munții Nemira, Berzunți, Ciucului și Tarcău–Goșmanu, confirmând dezvoltarea constantă a infrastructurii turistice montane din județ.

Povestea acestor trasee a început în anul 2013, odată cu înființarea Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău. Primele trasee montane au fost omologate în anul 2018, când 9 trasee din Munții Nemira au primit avizul oficial.

Doar în cursul anului 2025, au fost omologate 12 trasee montane noi, iar odată cu acestea, județul Bacău a depășit pragul de 500 de kilometri de trasee montane omologate.

Amenajarea unui traseu montan presupune un proces complex și de durată, care implică numeroase ore de muncă: identificarea și alegerea celor mai sigure și spectaculoase variante, realizarea track-urilor GPS, obținerea avizelor necesare, marcarea traseelor prin vopsirea semnelor, amplasarea de stâlpi, săgeți și panouri informative, precum și întocmirea și depunerea documentației pentru omologare la ministerul de resort. Activitatea nu se oprește însă aici, fiind urmată de întreținerea periodică și de promovarea constantă a traseelor.

Siguranța turiștilor este asigurată de formațiile Salvamont cu baze în Slănic Moldova și Agăș. În caz de urgență, acestea pot fi apelate prin 112 (doar pentru situații de urgență), 0SALVAMONT sau la numărul 0731 732 200 pentru informații.

Reprezentanții Serviciului Public Județean adresează mulțumiri speciale Consiliilor Locale și Primăriilor din zona montană a județului, care s-au implicat activ în realizarea acestor trasee, precum și turiștilor care aleg să viziteze județul Bacău și să descopere frumusețea plaiurilor și crestelor sale montane, încă sălbatice și autentice.

Informații detaliate despre traseele montane pot fi accesate pe site-ul www.turism-bacau.ro, în secțiunea Turism – Trasee montane, precum și prin aplicația mobilă VisitBacau.