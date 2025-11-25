Judecătorii Curții de Apel Bacău semnalează vicii de neconstituționalitate în proiectul de lege privind pensiile de serviciu

Curtea de Apel Bacău a transmis astăzi un comunicat oficial prin care aduce la cunoștința publică poziția judecătorilor față de proiectul de lege care vizează modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Reuniți în cadrul Adunării generale convocate de președintele instituției, judecătorul dr. Ionela-Diana Pătrașc-Bălan, magistrații Curții de Apel Bacău au analizat proiectul înaintat de Consiliul Superior al Magistraturii și au adoptat Hotărârea nr. 4 din 24 noiembrie 2025.

Principalele concluzii ale judecătorilor

Potrivit documentului făcut public de Biroul de Informare și Relații Publice al instanței, judecătorii au apreciat că proiectul de lege prezintă mai multe vicii de neconstituționalitate. Observațiile acestora se aliniază punctelor de vedere formulate anterior de Înalta Curte de Casație și Justiție, aflate pe rolul Curții Constituționale în dosarul nr. 4008A/2025.

Instanța băcăuană susține că modificările propuse încalcă:

principiul legalității prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție;

principiul securității raporturilor juridice și independența justiției , prin raportare la art. 1 alin. (3), art. 124 alin. (3) și art. 147 alin. (4);

obligativitatea deciziilor Curții Constituționale , în special în ceea ce privește actualizarea pensiilor de serviciu în funcție de indicele de inflație;

principiul egalității în drepturi , garantat de art. 16 alin. (1);

normele privind neretroactivitatea legii, prevăzute de art. 15 alin. (2).

Judecătorii subliniază, de asemenea, necesitatea respectării obligațiilor ce decurg din Dreptul Uniunii Europene, conform art. 148 alin. (2) și (4) din Constituție.

Solicitare explicită: normarea volumului de muncă

Pe lângă aspectele de constituționalitate, Adunarea generală a magistraților a formulat o solicitare fermă către legiuitor: reglementarea explicită prin lege a volumului de muncă al judecătorilor și plata orelor suplimentare, în conformitate cu standardele europene.

De ani buni, sistemul judiciar semnalează încărcătura excesivă a magistraților, iar Curtea de Apel Bacău se alătură instanțelor care cer o reglementare clară și aplicabilă în practică.

Comunicatul, semnat de judecătorul Luminița Grancea, înlocuitorul purtătorului de cuvânt, confirmă îngrijorările din sistemul judiciar cu privire la impactul pe care modificările din domeniul pensiilor de serviciu l-ar putea avea asupra independenței magistraților și asupra stabilității juridice.

Poziția Curții de Apel Bacău se alătură unui context național tensionat, în care dezbaterile privind reforma pensiilor de serviciu rămân în centrul atenției opiniei publice și al autorităților.