Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Neamţ, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă. Magistraţii Curţii de Apel Bacău au admis contestaţia procurorilor Serviciului Teritorial Bacău al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a şefului CJ Neamţ. Iniţial, acesta a fost plasat, pe 19 ianuarie, sub control judiciar, în baza unui mandat emis de magistraţii Tribunalului Bacău, dar procurorii anticorupţie au contestat măsura. Preşedintele CJ Neamţ a fost reţinut, pe 18 ianuarie, de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. Potrivit DNA, în cursul anului 2013, Ionel Arsene, în calitate de deputat şi preşedinte al organizaţiei PSD Neamţ, a primit de la o persoană (martor în cauză) suma de 100.000 euro pentru a-şi folosi influenţa pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor persoane din conducerea Agenţiei Naţionale de Integritate, în scopul de a se constata nerespectarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în cazul unei persoane care, la acea vreme, avea funcţie de conducere în administraţia locală. Procurorii susţin că banii remişi de martor într-un restaurant situat pe raza municipiului Bucureşti urmau să ajungă la persoanele respective prin intermediari. AGERPRES 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.