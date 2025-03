Job Shadowing în Danemarca: O Lecție de Inovație și Colaborare în Educație pentru doi profesori de limba engleză de la Colegiul Național Gheorghe Vranceanu, Bacău

În perioada 17-21 februarie 2025, noi, profesorii de limba engleză Diana Popa (24 de ani experiență în predare) și Oana Bucur (19 de ani experiență în predare) de la Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu, Bacău, am participat la o experiență de job shadowing în Danemarca, finanțată prin proiectul Erasmus+ 2024-1-RO01-KA121-SCH-000206354, acreditare KA1 SCH FAME.

Această mobilitate ne-a oferit oportunitatea de a observa și analiza metodele de predare a limbii engleze, de a explora instrumentele digitale utilizate în procesul educațional, de a compara sistemele de învățământ și de a examina modul în care vorbirea în public este integrată în sistemul educațional danez.

Experiențe didactice în sălile de clasă daneze

Timp de cinci zile, am participat la ore de engleză în diverse programe educaționale: STX (program general), HHX (program economic), HTX (program tehnic) și HF (program pregătitor) la Teknisk Gymnasium din Skanderborg. De asemenea, am vizitat Aarhus Gymnasium din Tilst, participând la ore de engleză din programul Pre-IB și IB (Bacalaureatul internațional), dar și la o lecție de fizică despre undele sonore și una de arhitectură.Fiecare lecție a debutat cu prezentarea obiectivelor și a agendei, oferindu-ne o perspectivă clară asupra structurii și scopului fiecărei secvențe.

Pe lângă observarea lecțiilor, am avut ocazia să co-predăm o lecție despre comunicare și vorbire în public, precum și una despre poezia timpului și spațiului. Mentorii noștri danezi, Rikke Pedersen (profesor de engleză și director al Aarhus Gymnasium) și Ditte Eberth Timmermann (profesor de limba engleză la Teknisk Gymnasium Skanderborg), ne-au oferit sprijin continuu, facilitând schimbul de idei metodologice. Atmosfera caldă și deschiderea colegilor danezi ne-au ajutat să ne simțim parte din comunitatea școlară.

Un moment special al vizitei noastre a fost interviul realizat de responsabila media a școlii, care ne-a dat ocazia de a povesti despre experiența noastră. https://scu.dk/nyheder/rumaenske-laerere-henter-inspiration-paa-scu . De asemenea, am diseminat Proiectul de cercetare și concursul Digital Oratory, realizat de colegiul nostru în colaborare cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, axat pe strategiile retorice pentru comunicarea online și integrarea acestora în procesul educațional.

În plus, am avut surpriza de a întâlni un tânăr profesor de matematică de origine română, care predă în sistemul danez de câțiva ani. Acesta ne-a împărtășit observațiile sale asupra diferențelor dintre sistemele educaționale român și danez. Ne-a explicat că elevii danezi dezvoltă abilități solide în rezolvarea problemelor datorită abordării aplicative a matematicii, însă au pierdut exercițiul calculului mental și pe hârtie, devenind dependenți de calculator.

Caracteristici ale sistemului educațional danez

În Danemarca, anul școlar pentru liceu începe în august și se încheie în iunie și durează 40 de săptămâni, fiind împărțit în două semestre și are cam aceleași vacanțe ca și la noi. În sistemul danez nu există o „Săptămâna Altfel” în formatul specific din România, dar liceele organizează săptămâni tematice, denumite adesea „projektuger” (săptămâni de proiecte) sau „temauger” (săptămâni tematice). În aceste perioade, elevii nu urmează orarul obișnuit, ci participă la activități interdisciplinare, proiecte de cercetare, excursii educaționale și activități creative.

De asemenea, multe școli pun accent pe educația pentru sustenabilitate, și pe protecția mediului, reciclare și reducerea amprentei de carbon. Aceste inițiative sunt integrate flexibil în calendarul școlar, fără o perioadă fixă la nivel național.

Sistemul educațional danez se remarcă prin:

 autonomie didactică și flexibilitate curriculară, elevii putându-și alege materiile pe care le preferă, alegând inclusiv nivelul de dificultate, cu condiția ca o clasă să aibă minimum 7 elevi;

 utilizarea intensivă a tehnologiei: fiecare elev are laptop, iar lecțiile folosesc frecvent modelul flipped classroom, unde elevii studiază teoria acasă, iar timpul din clasă este folosit pentru activități practice;

 accent pe colaborare: lucrul în perechi și în grup este esențial, elevii ieșind din sala de clasă pentru a realiza sarcinile în spațiile destinate lucrului colaborativ și revenind ulterior în clasă;

 starea de bine a elevilor: școlile sunt sprijinite de consilieri specializați în rezolvarea unor probleme, spre exemplu, legate somn și lectură, iar elevii care au dificultăți de învățare sau de adaptare sunt mentorați individual de către cadre didactice o oră la fiecare două săptămâni;

 cantine școlare: elevii și profesorii beneficiază de mese calde la prânz, la costuri modice.

Sistemul de examinare în Danemarca

Examenele sunt anunțate în luna mai și au loc între sfârșitul lunii mai și iunie. Unele examene sunt obligatorii (ex. daneza, engleza, matematica), în timp ce altele (ex. psihologie, religie mondială) sunt alese aleatoriu, la nivel de clasă. Astfel, într-un an școlar, pe lângă disciplinele obligatorii, o clasă poate susține examen la istorie, în timp ce alta va da examen la biologie sau la o altă disciplină, acest sistem asigurând un nivel constant de interes pentru toate materiile.

Pentru limba engleză, sistemul de examinare la liceu include:

 nivel B (obligatoriu, anul 1 și 2 de liceu): 200 de ore, examen opțional;

 nivel A (opțional, anul 3): 125 de ore, cu cel puțin un examen scris și/sau oral obligatoriu;

 examen scris (5 ore): include exerciții gramaticale și eseuri argumentative/analitice;

 examen oral (30 min + 60 min de pregătire): prezentarea și analiza unui text necunoscut.

Orele de engleză se concentrează pe utilizarea materialelor autentice (articole de presă, podcasturi, discursuri, documentare, ficțiune), dezvoltând astfel gândirea critică, competențele analitice și conștientizarea globală.

Concluzii și direcții pentru viitor

Această experiență ne-a oferit o perspectivă valoroasă asupra inovațiilor educaționale daneze. Ne-am întors acasă cu multe idei noi, pe care dorim să le implementăm în predarea limbii engleze în școlile noastre, inclusiv utilizarea materialelor autentice, a literaturii și a mai multor concepte de cultură și civilizație.

Suntem recunoscătoare pentru deschiderea profesorilor danezi, pentru inspirația oferită și pentru noile prietenii formate. Așteptăm cu nerăbdare continuarea colaborării noastre și sperăm să organizăm în viitor un schimb de experiență în România, pentru a continua acest dialog educațional valoros.

prof. Diana Popa și prof. Oana Bucur

Colegiul Național Gheorghe Vrănceanu, Bacău