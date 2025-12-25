Jandarmii montani, la datorie și de sărbători, pentru siguranța turiștilor din județul Bacău

În perioada sărbătorilor de iarnă, jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău vor fi la datorie în stațiunile turistice și pe traseele montane din județ, pentru a asigura siguranța celor care aleg să-și petreacă vacanța la munte.

Reprezentanții Jandarmeriei recomandă turiștilor să se informeze, înainte de plecare, asupra stării drumurilor, a condițiilor de pe traseele montane și a prognozei meteo, pentru a evita situațiile neplăcute.

Totodată, este important ca deplasările să se facă doar cu echipament adecvat sezonului rece și specificului montan: bocanci corespunzători, îmbrăcăminte impermeabilă, mănuși și căciulă.

Jandarmii montani atrag atenția asupra pericolului parcurgerii traseelor necunoscute sau neamenajate, mai ales în condiții de iarnă, când vremea se poate schimba rapid.

„Suntem aici pentru a vă informa, a vă sprijini și a vă îndruma. În cazul în care întâmpinați dificultăți, nu ezitați să solicitați ajutorul jandarmilor montani”, transmit reprezentanții IJJ Bacău.

Sărbători fericite și drumuri sigure!