Jandarmii Grupării Mobile Bacău au intervenit în toiul nopții la un incendiu izbucnit în cartierul Izvoare

Noaptea trecută, în jurul orei 01:30, un echipaj de Jandarmerie din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, aflat în patrulare pe raza Secției 1 Poliție Bacău, a observat un fum dens care se ridica deasupra unui imobil din cartierul Izvoare.

Jandarmii au intervenit de urgență, deplasându-se spre locul incendiului pentru a verifica dacă în interiorul clădirii se aflau persoane care aveau nevoie de ajutor. În paralel, aceștia au solicitat sprijinul pompierilor și au început să limiteze propagarea focului către imobilele din apropiere, evacuând preventiv locatarii.

Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au reușit să lichideze incendiul. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, incidentul soldându-se doar cu pagube materiale.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul.