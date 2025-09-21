Jandarmii, pompierii și polițiștii băcăuani s-au alăturat „Zilei de Curățenie Națională 2025”!

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au participat activ la „Ziua de Curățenie Națională 2025”, o inițiativă ecologică care subliniază importanța protejării naturii și curățării spațiilor publice și naturale.
Anul acesta, peste 100 de jandarmi au fost implicați în acțiuni de ecologizare derulate în mai multe localități din județul Bacău, printre care Bacău, Onești, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Comănești, Dărmănești, Buhuși și Podu Turcului. Eforturile lor s-au concretizat în colectarea a peste 80 de saci plini cu peturi, ambalaje, pungi de plastic, hârtie, sticle, doze de aluminiu și alte resturi menajere, contribuind semnificativ la menținerea curățeniei în aceste zone.
„Este datoria noastră, a tuturor, să avem grijă de mediul în care trăim și să protejăm natura pentru generațiile viitoare. Prin astfel de acțiuni, nu doar curățăm spațiile publice, ci și educăm comunitățile în spiritul responsabilității față de mediu”, a declarat căpitan Dănculea Alexandra, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.
Implicarea jandarmilor băcăuani în această campanie ecologică sprijină nu doar curățenia locală, ci și creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor despre importanța protejării mediului înconjurător. Împreună, putem face o diferență reală în comunitățile noastre și putem asigura un viitor mai curat și mai sănătos pentru toți.