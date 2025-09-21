Jandarmii, pompierii și polițiștii băcăuani s-au alăturat „Zilei de Curățenie Națională 2025”!

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au participat activ la „Ziua de Curățenie Națională 2025”, o inițiativă ecologică care subliniază importanța protejării naturii și curățării spațiilor publice și naturale.

Anul acesta, peste 100 de jandarmi au fost implicați în acțiuni de ecologizare derulate în mai multe localități din județul Bacău, printre care Bacău, Onești, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Comănești, Dărmănești, Buhuși și Podu Turcului. Eforturile lor s-au concretizat în colectarea a peste 80 de saci plini cu peturi, ambalaje, pungi de plastic, hârtie, sticle, doze de aluminiu și alte resturi menajere, contribuind semnificativ la menținerea curățeniei în aceste zone.

„Este datoria noastră, a tuturor, să avem grijă de mediul în care trăim și să protejăm natura pentru generațiile viitoare. Prin astfel de acțiuni, nu doar curățăm spațiile publice, ci și educăm comunitățile în spiritul responsabilității față de mediu”, a declarat căpitan Dănculea Alexandra, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

Implicarea jandarmilor băcăuani în această campanie ecologică sprijină nu doar curățenia locală, ci și creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor despre importanța protejării mediului înconjurător. Împreună, putem face o diferență reală în comunitățile noastre și putem asigura un viitor mai curat și mai sănătos pentru toți.

Structurile teritoriale ale MAI din județul Bacău au participat la Ziua Națională a Curățeniei – Let’s Do It, Romania!

Ca și în anii precedenți, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile și pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență au dat curs invitației de a ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Participarea în mod voluntar la adunarea deșeurilor din diferite zone din județ (zone de agrement, marginea drumurilor publice, precum și din zonele de pășune) a fost activitatea la care structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au participat pentru a da însemnătate acestei zile.

La acțiunea de ecologizare, alături de polițiști, jandarmi și pompieri au participat copiii acestora,contribuind, împreună, la refacerea ecosistemului şi protejarea naturii.

Acțiunea a avut drept scop creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației privind colectarea deșeurilor prin voluntariat.

Considerăm că puterea exemplului este cea mai bună metodă de a determina oamenii să facă lucruri, iar astfel încurajăm toți cetățenii să participe activ la păstrarea unui mediu înconjurător cât mai curat și mai frumos!

Ziua Națională de Curățenie nu reprezintă doar salubrizare, dar și un mediu mai sănătos.