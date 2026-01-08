Jandarmii băcăuani au salvat un bărbat căzut în zăpadă, la Târgu Ocna

Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost salvat, în această dimineață, de jandarmii băcăuani, după ce a fost găsit căzut în zăpadă, în stațiunea Târgu Ocna. Intervenția promptă a forțelor de ordine, sprijinite de cetățeni aflați în zonă, a prevenit agravarea stării de sănătate a acestuia.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 9:30, când un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare”, aflat în patrulare, a observat bărbatul, domiciliat în județul Buzău, întins în zăpadă. Jandarmii au intervenit imediat, l-au ridicat și i-au acordat primul ajutor. Pentru a-i reda temperatura corporală, aceștia, împreună cu persoane din zonă, i-au oferit ceai cald și l-au învelit cu o pătură.

Bărbatul era conștient, însă acuza amorțeli la nivelul mâinilor și picioarelor, precum și senzația de extremități înghețate.

„Mi-era atât de frig… nu mai simțeam mâinile și picioarele. Vă mulțumesc că ați venit la timp; fără voi nu știu ce s-ar fi întâmplat”, a declarat acesta, cu voce tremurândă, în momentul în care a fost preluat de echipajul medical.

„Prioritatea noastră este viața oamenilor. Am acționat rapid și coordonat pentru a-i oferi sprijin până la sosirea ambulanței. Mulțumim cetățenilor care ne-au sărit în ajutor; gesturile lor au făcut diferența”, a precizat plutonier adjutant Cocias Marius, șeful Postului de Jandarmi Balneoclimateric Târgu Ocna.

Ulterior, bărbatul a fost transportat de o ambulanță la Unitatea de Primiri Urgențe Onești, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Reprezentanții jandarmeriei au subliniat importanța solidarității și a reacțiilor rapide în situații de risc, mai ales în condiții de vreme severă.