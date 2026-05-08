Jandarmii băcăuani au prezentat oportunitățile unei cariere militare la Bursa locurilor de muncă de la Universitatea „George Bacovia”

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au participat, joi, la Bursa locurilor de muncă organizată la Universitatea „George Bacovia”, unde au prezentat tinerilor oportunitățile unei cariere în Jandarmeria Română.

Standul instituției a fost deschis pentru dialog și consiliere, iar participanții au primit informații despre procesul de recrutare, condițiile de admitere în școlile militare și etapele necesare pentru întocmirea dosarului de candidat.

Reprezentanții compartimentului de resurse umane au explicat probele ce trebuie susținute și cerințele necesare pentru admiterea în unitățile de învățământ ale Jandarmeriei Române, prezentările având un caracter practic și orientativ.

Potrivit organizatorilor, interesul tinerilor pentru profesia de jandarm s-a reflectat în numeroasele întrebări adresate pe parcursul evenimentului. Un moment aparte a fost cel în care o studentă, după ce a aflat detalii despre selecție și pregătire, a afirmat că „este mai mult decât o meserie, este o misiune în care înveți să fii responsabil, să ajuți și să crești alături de ceilalți”.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău îi încurajează pe tineri să privească Jandarmeria ca pe o oportunitate de dezvoltare profesională și personală, într-un domeniu care presupune disciplină, spirit civic și implicare în sprijinul comunității.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la sediul inspectoratului din municipiul Bacău, strada Constantin Mușat nr. 4, la numărul de telefon 0234/543131 sau pe pagina oficială a instituției.