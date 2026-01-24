Jandarmii băcăuani au aplicat peste 700 de sancțiuni

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a desfășurat, în anul 2025, activități în domeniul protecției fondului forestier, piscicol și în cadrul acțiunilor de prevenire incluse în campania „În siguranță pe munte!”. Prin intervenții operative și măsuri preventive, am urmărit protejarea resurselor naturale, respectarea legii și creșterea siguranței cetățenilor.

Jandarmii băcăuani au efectuat, în domeniul silvic, peste 50 de acțiuni punctuale, fiind constatate 16 fapte de natură penală. De asemenea, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni, în valoare totală de peste 220.000 lei, și a fost confiscat un volum de peste 80 m³ de material lemnos. În domeniul piscicol, prin acțiuni independente și în colaborare cu alte instituții, au fost constatate peste 20 de fapte de natură penală; au fost aplicate peste 500 de amenzi (valoare totală peste 200.000 lei), au fost confiscate 5 bărci, au fost distruse peste 80 de plase de pescuit ilegale și, acolo unde a fost posibil, au fost redați în mediul natural peste 300 kg de pește din diferite specii.

Acțiunile punctuale și patrulările au fost planificate pe baza sesizărilor, a analizei zonelor vulnerabile și a cooperării cu instituțiile de specialitate. Volumul semnificativ de lemn confiscat și valoarea amenzilor aplicate evidențiază atât amploarea fenomenului ilicit, cât și determinarea instituției noastre de a descuraja tăierile și comercializarea neautorizată. În domeniul piscicol, confiscarea mijloacelor folosite pentru braconaj și distrugerea uneltelor ilegale au vizat, în principal, protejarea stocurilor de pește și prevenirea degradării habitatelor acvatice.

Reușitele din 2025 au fost posibile prin cooperare/colaborare interinstituțională continuă cu Direcția Silvică Bacău, Garda Forestieră Suceava, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, poliție, primării, Salvamont, ONG‑uri locale și prin implicarea comunității (paznici de fond forestier, asociații de pescari, sesizări cetățenești). Această colaborare a facilitat intervenții rapide și gestionarea bunurilor confiscate sau a speciilor recuperate, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele instituțiilor de mediu.

Pe lângă acțiunile operative, jandarmii băcăuani au pus accent pe prevenție. În cadrul campaniei „În siguranță pe munte!” au fost organizate sesiuni de informare pentru turiști, au fost distribuite materiale educaționale și au fost desfășurate întâlniri cu administratorii cabanelor și ai punctelor turistice. Scopul a fost reducerea incidentelor pe trasee înghețate, creșterea gradului de echipare a turiștilor și promovarea unui comportament responsabil în zonele montane.

Măsurile aplicate în 2025 au avut un efect descurajator asupra celor care exploatează ilegal resursele naturale și au contribuit la restabilirea legalității în zonele vizate. Pentru 2026 ne propunem consolidarea patrulărilor mixte, intensificarea campaniilor educaționale și aprofundarea schimbului de informații cu partenerii instituționali.

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău va continua să acționeze pentru protejarea mediului, aplicarea legii și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Prin acțiuni operative, cooperare instituțională și programe de prevenție ne propunem să protejăm resursele naturale și viața oamenilor.