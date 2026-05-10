Izvorul Sf. Spiridon din Slănic Moldova atrage turiștii și îi ferește de accidente

Ieri, 09.05.2026, la orele 14:30, de Ziua Victoriei și a Europei, am mers cu nevasta mea la Slănic Moldova, la izvorul „Sf. Spiridon”, din strada Vasile Alecsandri nr. 2, ca să-mi umplu damigenele cu apă.

Ghinion pentru șoferii care staționează neregulamentar pentru a-și umple portbagajele cu apă și pentru pietonii care trec spre celelalte izvoare chiar prin fața izvorului amintit mai sus. După numai 10 minute, când tocmai terminasem de umplut recipientele cu apă, s-a pornit avalanșa: una scurtă, de 1-2 minute, dar nu de zăpadă, ci de bucăți de stâncă și resturi de copaci desprinse de pe versantul aflat în administrarea Ocolului Silvic Blăgești, care au căzut în proximitatea izvorului cu pricina.

Nu au fost victime, întrucât exact în acele minute nu se afla nimeni în zona periculoasă. Au fost constatate doar pagube materiale la autoturismele parcate.

De menționat este că zona periculoasă nu era prevăzută cu plăci avertizoare pentru căderi de pietre și nici nu era îngrădită măcar cu o bandă de semnalizare.

Înțelegem că Sfântul Spiridon ne apără de tot felul de pericole, dar nici el nu poate să fie peste tot unde organele, cică „competente”, sunt iresponsabile și, mai pe românește, le doare la banană sau la patină, după caz, de viața ori sănătatea cetățeanului venit în stațiunea Slănic Moldova.

Drăghici Valentin-Laurențiu