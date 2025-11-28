ISU Bacău dezvoltă două noi subunități de pompieri în județ: Hemeiuș și Secuieni

Dezvoltarea și modernizarea subunităților de intervenție reprezintă un obiectiv esențial pentru creșterea capacității operaționale a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite comunității. Investițiile nu presupun doar construcții noi sau echipamente moderne, ci și condiții mai bune pentru personal și siguranță sporită pentru cetățeni.

Subunitate de pompieri în Comuna Hemeiuș

Pe 27 martie 2025, ISU Bacău a demarat procedura de achiziție a serviciilor de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru construirea subunității de pompieri în satul Lilieci, Comuna Hemeiuș. Proiectul este finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 3 – Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor.

Subunitatea va include pavilion administrativ cu birouri, săli de instruire, spații SMURD, camere de odihnă și grupuri sanitare, garaj pentru trei autospeciale, împrejmuire și platformă carosabilă, precum și mobilier și echipamente IT și audio-video. Următoarele etape prevăd achiziția diriginților de șantier și a studiilor pentru adaptarea la schimbările climatice.

Subunitate de pompieri în Comuna Secuieni

În paralel, ISU Bacău pregătește și realizarea subunității de pompieri în Comuna Secuieni, proiect finanțat tot prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, cu fonduri de 5.100.000 lei cu TVA. În prezent, proiectul se află în stadiul de elaborare a studiului de fezabilitate. Următoarele etape includ achiziția studiului geotehnic și a studiului de eficiență energetică (SAER), urmate de procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție.

Obiectivele investițiilor

Prin aceste proiecte, ISU Bacău urmărește optimizarea timpului de răspuns în situații de urgență, inclusiv fenomene extreme generate de schimbările climatice – furtuni, inundații, caniculă sau incendii. Investițiile contribuie la crearea unui sistem modern, eficient și adaptat nevoilor reale din teren, oferind personalului condițiile necesare pentru intervenții rapide și sigure.