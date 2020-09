La o săptămână de la debutul campaniei electorale, Ionel Palăr, candidatul alianței PNL – USR-PLUS la Consiliul Județean, aflat pe primul loc în sondaje, face o radiografie a acestei perioade. Concluzia, una singură: PSD a transformat competiția între idei și proiecte, dar, mai ales între caractere, într-o mocirlă și într-o campanie de denigrare, așa cum se întâmpla în anii ´90. Aceeași teamă că pierd alegerile, aceleași metehne securiste. Denigrarea adversarilor.

Departe de a fi deranjat de aceste atacuri, Ionel Palăr pune degetul pe rană și explică situația creată.

Domnule Palăr, sunteți ținta atacurilor PSD, atacuri subversive să le spunem, pentru că mai toate duc în zona calomniei. Cum comentați această strategie a PSD?

Ca o mare mizerie. Lui Dragoș Benea îi este teamă că pierde alegerile, de aceea a pus un întreg aparat de partid împotriva mea. Până la un punct, chiar mă amuză că zeci de oameni din PSD se ocupă de mine. Însă, dincolo de acest aspect, discutăm de calomnie și de lucruri cu iz penal. Se năpustesc asupra mea în haită. Inventează lucruri, duc o campanie diabolică. Crează fluturași, pagini de facebook false, reportaje de televiziune cu declarații trunchiate și informații neadevărate.

De ce credeți că ați devenit principala țintă a PSD?

Răspunsul este simplu. În toate sondajele de opinie comandate de PSD, ei fac câte unul pe săptămână, sunt înaintea lor. Evident că acest lucru îi sperie. Nu uitați că 30 de ani au condus județul Bacău, iar în această perioadă au plecat de aici peste 200.000 de băcăuani. Acum, singurul lor scop este să rămână la putere, agățați de banii publici, așa cum fac de 30 de ani. E ușor explicabilă disperarea lor, care s-au obișnuit, de 30 de ani, să se hrănească din banii băcăuanilor, după ce au transformat Consiliul Județean și o parte dintre primăriile din județ în pușculiță de partid!

Cât de tare vă deranjează aceste atatcuri împotriva dumneavoastră?

Sunt un bărbat călit în multe bătălii. Structural, nu dau bir cu fugiții și răspund. Îmi asum ceea ce fac. Sunt o nucă foarte tare pentru PSD, vă asigur! Singurul punct vulnerabil, este familia. Până aici. De aici încolo, este josnicie, lașitate. Și, în josnicia și lașitatea lor, asta încearcă: să-mi tragă familia în mocirlă! Îi știam capabili de așa ceva, nimic nu mă ia prin surprindere! Vorbeam despre bărbăție și asumare. Ei bine, asta ne deosebește structural, pe mine și pe Dragoș Benea. Eu nu m-am ascuns în spatele unei veșnice logodnice, cum face

Dragoș Benea, doar pentru a-și proteja averea imensă. O avere de milioane de euro. Numai ceasurile pe care le are valorează sute de mii, iar casa, trecută pe numele părinților, este mai potrivită ca spațiu pentru un Cămin de bătrâni. Sunt curios de câte ori pe an ajunge în toate camerele.

”Da, sunt acționar la Clinica Luxor, una dintre cele mai performante din Moldova!”

De ce sunteți atacat cu Clinica Luxor?

ă bucur că întrebați, oricum aduceam eu subiectul în discuție. Clinica Luxor a fost construită împreună cu fostul meu cumnat, regretatul medic chirurg Ciprian Olinic. Este o societate de familie, cu totul la vedere, în care ne implicăm cu toții, inclusiv copiii familiei Olinic, nepoții mei, care astăzi sunt studenți la medicină, în ani terminali. Da, este o clinică pe care am construit-o de la zero, am făcut performanță, iar astăzi, ca toate clinicile private, oferim servicii medicale foarte bune. Să-mi fie rușine cu asta? Să-mi fie rușine că sunt acționar la o unitate sanitară de prestigiu în județul Bacău, unde sora mea duce mai departe un standard pe care dispărutul Ciprian Olinic l-a impus? Nicidecum!

Iar în ceea ce privește banii încasați de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, ei reprezintă un procent infim din cifra de afaceri, deci nu fac ”afaceri cu statul”. Pentru unele tipuri de servicii și consultații, da, primim decontări de la CJAS, dar ele sunt, așa cum spuneam, infime și transparente, nu ascundem nimic. Totul este normal, în beneficiul pacienților, nimic obscur, nimic dubios! Eu nu trăiesc din comisioane luate pe sub masă, din bani negri,

aduși cu valiza…

În fine, vreau să discutăm despre un aspect, poate mai puțin plăcut. Sunteți acuzat că, în tinerețe, acum vreo 16 ani, ați beneficiat de serviciile unor prostituate… Care este adevărul?

Spuneam mai devreme că sunt un bărbat călit în multe bătălii. Iar prima bătălie pe care am dus-o, aceasta a fost. Abia intrasem în politică, iar adversarii m-au încolțit și atunci. Cât privește implicarea mea în această chestiune, adevărul este următorul: nu am beneficiat de niciun serviciu de acest gen, de altfel nici nu aveam nevoie, aveam și am acasă o soție pe care o iubesc și o respect, doar că am fost citat de autoritățile statului ca martor în acest dosar. Am fost, am respectat legea și atâta tot. Nu am fost învinuit, nu mi s-a adus vreo acuzație, ba chiar, la final, cei care m-au invitat la declarații și-au cerut scuze pentru disconfortul pe care mi l-au creat.

Mai avem trei săptămâni de campanie și este de așteptat ca lucrurile să capete aspecte și mai violente? Aveți o reacție față de Dragoș Benea și PSD?

Sunt sigur de asta. Dragoș Benea și ai lui nu se vor opri aici. Mă aștept ca în următoarele zile să apară despre mine lucruri pe care nu doar că nu le-am făcut, dar nici măcar nu mi le-am imaginat. Răspunsul meu este următorul: Dragoș Benea, nu mi-e frică de tine. Dragoș Benea, lasă-mi familia în pace. Dragoș Benea, lasă primarii PNL în pace. Dragoș Benea, încetează șantajul și presiunea pe candidații PNL din județ. Dragoș Benea, după 27 septembrie vei pleca acasă. Fă-o bărbătește, acceptă că băcăuanii s-au săturat de tine și de voi.

Metodele staniliste din anii ‘50 rămân valabile în orice epocă, doar mijloacele de transmitere a informațiiilor este diferit. Pe unele dintre cele mai cunoscute rețele de socializare a apărut, de câteva zile, o pagină special gândită pentru denigrarea candidatului alianței PNL – USR-PLUS la Consiliul Județean Bacău. Toate ițele acestui demers, cu evident caracter penal, duc la o firmă din Bistrița, nu întâmplător cât mai departe de Bacău, pentru a i se pierde urma. Este vorba despre firma bistrițeană NET DESIGN SRL care, acum câteva luni, a fost obligată de ANCOM să închidă două site-uri pe care le găzduia, România veche și Justițiarul, din cauza articolelor false publicate. Firma, condusă de Doru Adrian Chiruță, a acceptat și de această dată să scoată în spațiul public o nouă mizerie,motiv pentru care va fi acționat în judecată.

Simultan, Bacăul a fost împânzit cu zeci de mii de materiale denigratoare la adresa aceluiași candidat, semnul cel evident că PSD se teme serios de Ionel Palăr, primul în sondajele comandate chiar de PSD!