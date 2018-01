– acesta și-a prezentat demisia în fața Consiliului de Administrație al companiei Postul de director general al Companiei Regionale de Apă Bacău rămâne vacant după ce Ioan Bejan și-a depus demisia. Se pare că gestul l-a făcut în fața membrilor Consiliului de Administrație ai companiei. Contactat telefonic, Ioan Bejan a confirmat informația și a motivat că părăsește fotoliul de director general al CRAB din motive personale. „Am motivele mele personale și prin urmare mi-am depus mandatul de director general. Nu doresc să comentez mai mult! Pur și simplu sunt motivele mele personale. Mă întorc în București și voi activa în zona privată! De fapt, mă întorc acasă, la București! Pentru mine a fost o experiență timpul petrecut în Bacău. Sunt un tip destul de matur și nu este loc de revenire!”, declară Ioan Bejan, directorul general CRAB. Urmează o perioadă de preaviz de 30 de zile în care Ioan Bejan va continua să asigure interimatul la conducerea companiei. Ulterior, Consiliul de Administrație va desemna un administrator proviziu, urmând ca lucrurile să intre în normal. 10 SHARES Share Tweet

