Investiție de peste 9,2 milioane de lei în Secția de Neonatologie a SJU Bacău

Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău a fost modernizată și dotată cu echipamente noi, printr-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare totală de 9.299.659,60 lei (TVA inclus).

Proiectul „Modernizarea, extinderea şi furnizarea de echipamente noi pentru Compartimentul de terapie intensivă neonatală” a vizat atât creșterea capacității secției, cât și dotarea cu aparatură de ultimă generație pentru îngrijirea nou-născuților aflați în stare critică.

Au fost adăugate două paturi în Compartimentul de Terapie Intensivă Neonatală și au fost achiziționate: incubatoare hibride, ventilatoare mecanice, sisteme de monitorizare centralizată, injectomate, pompe de perfuzie, bilirubinometre, mese radiante, robot de sterilizare și echipamente pentru livrarea oxidului nitric.

Investiția a inclus și dotarea secțiilor existente pentru nou-născuți, modernizarea a cinci paturi și achiziția de echipamente suplimentare: ventilatoare, incubatoare, pulsoximetre, sisteme de monitorizare compatibile cu stația centrală, robot de nebulizare și echipamente pentru monitorizarea cerebrală.

De asemenea, proiectul a vizat implementarea unui program de screening neonatal avansat, cu achiziționarea de monitoare de funcții vitale, ventilator și incubator de transport, ecocardiograf și sistem de imagistică retiniană RetCam.

„Fiecare aparatură din dotare înseamnă o viață care poate fi salvată, o familie care poate spera la un viitor. Nu s-a investit doar în tehnologie, ci și în oameni, personalul secției fiind esențial pentru reușita actului medical” – a spus Ion Marius Savin, manager interimar SJU Bacău.

Medicii și autoritățile locale au subliniat că aceste investiții aduc un salt semnificativ pentru întreaga regiune și oferă șanse reale de supraviețuire nou-născuților critici.