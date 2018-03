Municipiul Bacău a semnat contractul pentru obiectivul de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare SACET Bacău – Închidere inelară a magistralei Sofert cu Cornișa”, urmând să fie emis ordinul de începere a lucrărilor.

Investiția va asigura limitarea efectelor avariilor produse pe rețeaua de termoficare la un număr cât mai redus de consumatori, prin realizarea unei bretele de legătură între ramurile Sofert și Cornișa, care va avea ca efect și reducerea pierderilor de agent termic și izolarea segmentului de rețea afectat de avarie.

Astfel, se va restrânge aria consumatorilor afectați prin alimentarea cu agent termic în ambele sensuri: ori de pe ramura Cornișa, ori de pe ramura Sofert.

“Ne ținem de cuvânt și executăm lucrările de modernizare a rețelei de transport a energiei termice! Așa cum am anunțat la sfârșitul lunii noiembrie 2017, Modernizarea rețelei de transport – închidere inelară a magistralei termoficare SACET Bacău reprezintă o prioritate. În acest sens am depus spre finanțare proiect pe Programul Termoficare 2006 – 2020 “Căldura și Confort” derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, am obținut finantarea și deja am semnat contractul de execuție”.

Cosmin Necula,

primarul municipiului Bacău