Visurile şi dorinţele locuitorilor, ale administraţiilor locale din comunele Corbasca şi Tătărăşti au prins contur şi sunt premise pentru îndeplinirea lor. Marţi, 30 iulie, la ora 10.00, a fost semnat contractul de reabilitare şi modernizare a drumului DJ 252C, Tătărăşti – Corbasca, un drum de groază, extrem de greu şi periculos, după cum am văzut când ne-am deplasat, la invitaţia primarilor din comunele Corbasca – Andone Nicuşor Puşcaşu şi Tătărăşti – Petru Tăbăcaru, pentru a participa la ceremonia de semnare a contractului.

Investiţia, care se derulează prin PNDL II, se ridică la peste 11 milioane de euro, o sumă mare, una dintre cele mai mari pe acest program, într-o localitate rurală.

La semnarea a contractului au participat europarlamentarul Dragoş Benea, Costel Neculai Dunava – deputat PSD, Ionel Floroiu – deputat PSD, Silviu Pravăţ – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Valentin Ivancea – subprefect al judeţului Bacău, primarii celor două comune, numeroşi oameni din localităţile beneficiare.

Deschidere spre lume şi dezvoltare

Caracteristicile tehnice ale proiectului au fost prezentate de Silviu Pravăţ, vicepreşedinte al CJ: Tronsonul de drum care va fi reabilitat şi modernizat – DJ 252C – are punctul de plecare în satul Drăgeşti, comuna Tătărăşti şi se finalizează în localitatea Marvila, comuna Corbasca, localităţile deservite fiind Drăgeşti şi Gherdana (comuna Tătărăşti), Corbasca, Scărişoara, Marvila (comuna Corbasca). De această investiţie vor beneficia peste 7.000 de locuitori, din satele menţionate, plus cei aflaţi în tranzit, cu ieşire la drumurile judeţene şi naţionale – Sascut, Adjud, Răcăciuni – Bacău. Lucrările propuse a se executa sunt de o complexitate deosebită, care constau în lărgirea platformei drumului, supraînălţări şi supralărgiri în curbe, consolidări cu ziduri de sprijin din beton, ziduri din gabioane şi ziduri de sprijin cu piloţi foraţi, fundaţie de balast şi piatră, două straturi asfaltice, acostamente, şanţuri, rigole, patru poduri reabilitate şi unul construit în totalitate. Acest drum este al şaselea din acest an din judeţ, finanţat prin PNDL II.

Date tehnice

În urma procedurii de achiziţie, valoarea totală a contractului de execuţie + proiectare este de 52.946.119, 53 lei, cu TVA (11 milioane de euro). Durata de execuţie este de 30 de luni, 6 luni proiectare şi 24 de luni execuţie. Licitaţia a fost adjudecată de o asociere de patru firme, două din Bacău şi două din Italia: SC CO.GE.FA.S.PA SRL – lider asociere, SC S.IM.CO SRL – asociat, SC Construcţii Generale Moldova SRL (Bacău) – asociat, SC SERVRUT Construct SRL (Bacău) – asociat. Proiectant: SC STUDIO CORONA (Italia) – asociat.

Un drum de coşmar va deveni o arteră modernă

„După cum aţi văzut când am venit de la Dieneţ la Drăgeşti, mă refer acum la reprezentanţii presei, acest drum este un coşmar, eu îl ştiu de pe vremea fostului primar, Iorgu Puşcaşu, care a cerut încă de atunci să reabilităm acest drum. Nu s-a putut atunci, acum i-a venit rândul. Am mai spus-o şi o mai spun, le-am spus-o şi colegilor mei, judeţul Bacău nu înseamnă numai centrul municipiului Bacău, înseamnă şi un pod la Pârjol şi un drum la Corbasca sau în alte localităţi. Valoarea este uriaşă, ca să facem o comparaţie, suma este egală cu un sfert din suma necesară unei piste de aeroport sau a zecea parte din Centura Bacăului. Suma este uriaşă chiar şi astăzi, când sunt şi alte surse de finanţare, europene, guvernamentale, judeţene, iar această investiţie a fost posibilă ca urmare a existenţei PNLD. Felicit CJ, colectivul de la Direcţia de Drumuri, pentru că au reuşit să finalizeze licitaţia cu bine, astfel ca această lucrare să aibă parte de constructori buni şi serioşi. Vestea bună este că aici este o asociere de firme serioase, cu experienţă în domeniu. Noi ştim, şi constructorul ştie că este o lucrare pretenţioasă, grea, care necesită şi lucrări de artă. Sper ca în toamna-iarna lui 2021 să ne întâlnim tot aici şi să sărbătorim finalizarea lucrărilor.

Cu toţii ne dorim să facem lucrări bune, repede şi la timp, surse financiare sunt, trebuie doar seriozitate şi profesionalism. PNDL îşi arată roadele, sper ca munca celor doi primari, Nicuşor Puşcaşu şi Petru Tăbăcaru, o muncă de durată, insistentă, să fie încununată de succes. Prin acest program, în judeţul Bacău sunt deschise peste 200 de şantiere, drumuri, poduri, apă, canalizare etc”, a spus locuitorilor celor două comune Dragoş Benea, europarlamentar.

În prezenţa invitaţilor, a celor doi primari, a locuitorilor prezenţi, contractul a fost semnat de Silviu Pravăţ – vicepreşedinte al CJ, Lenuţa Ardeleanu – Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Radu Negurici, reprezentant al grupului de firme constructoare.

„Proiect pentru bunăstarea locuitorilor”

După semnarea contractului am solicitat şi opinia deputatului Costel Neculai Dunava, care are în coordonare politică şi cele două comune: