Intervenție laparoscopică reușită pentru tratarea infertilității cauzate de varicocel

Echipa medicală condusă de Dr. Gunea Sebastian, alături de Dr. Mihalcea Sebastian, Dr. Dinu Teodor, Dr. Druță Sandu, precum și echipa ATI coordonată de Dr. Smochină Natalia, de la Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a realizat cu succes o intervenție chirurgicală complexă la un pacient de 36 de ani, diagnosticat cu infertilitate secundară unui varicocel stâng.

Procedura a constat în cura varicocelului prin identificarea și izolarea venei gonadale stângi, urmată de ligaturarea acesteia cu clipuri de titan, utilizând tehnica abordului laparoscopic, minim invaziv. Intervenția a decurs fără complicații.

Pacientul a avut o evoluție postoperatorie foarte bună, reluându-și activitatea în prima zi după operație, iar externarea s-a efectuat în ziua a doua postoperator.

Ce este varicocelul?

Varicocelul este o dilatație anormală a venelor din scrot, similare varicelor de la picioare. Afectează cel mai frecvent partea stângă și poate duce la durere scrotală, senzație de greutate, scăderea calității spermei, infertilitate masculină.

Apare atunci când valvele din vene nu mai funcționează corespunzător, determinând stagnarea sângelui și mărirea venelor. Tratamentul chirurgical – în special cel laparoscopic sau microchirurgical – este metoda standard pentru a opri refluxul sangvin și pentru a îmbunătăți funcția testiculară.