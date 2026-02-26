Intersecția din Bacău unde poziția mașinii decide când se face verde

Primăria municipiului Bacău anunță că, începând de astăzi, au fost activați senzorii de detecție a autovehiculelor la intersecția străzilor I. L. Caragiale și Ana Ipătescu, în zona semafoarelor.

Potrivit reprezentanților administrației locale, pentru ca sistemul să detecteze prezența autovehiculului și să permită schimbarea semaforului la culoarea verde, este necesar ca primul autovehicul oprit la semafor să ajungă cu roțile pe marcajul special realizat pe carosabil.

Același sistem de detecție a fost activat și în zona de sud a orașului, pe Calea Republicii, la intersecția cu strada Condorilor.

Tot în cursul zilei de astăzi, echipele tehnice au revenit la intersecția din zona Băncii Naționale, cu strada George Bacovia, pentru reglarea timpilor de așteptare la semafor, în vederea optimizării fluxului de trafic.

Autoritățile locale recomandă conducătorilor auto să respecte marcajele rutiere și să oprească vehiculele în dreptul acestora pentru funcționarea corectă a sistemului de semaforizare.