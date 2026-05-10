Întâlnirea Domnului cu samarineanca – o confruntare plină de lumină

Ne aflăm pe Calea Înălțării, la înjumătățirea Praznicului Celui Sfânt al Rusaliilor, încercând a ne lămuri de taina unei întâlniri, astăzi dăruită de către Sfântul Ioan Evanghelistul (4, 5-42), desfășurată într-un loc istoric al evreilor: în mijlocul câmpului dăruit de către patriarhul biblic Iacob lui Iosif, fiul său, la poalele Muntelui Garizim, în ținutul Sihar al Samariei. Lângă fântâna lui Iacob. Un semn al Legământului celui Vechi, care Îl întâlnește pe Hristos, Domnul.

Suntem împreună călători cu Apostolii într-un tablou evanghelic ce ne așterne dinainte taifasul Dumnezeului celui Viu cu o persoană remarcabilă, samarineancă de neam. O femeie nerespectată de elita duhovnicească a Israelului, deci respinsă de societatea iudaică, pentru vina de a se fi născut într-o comunitate disprețuită, datorită amestecului de sânge și de mentalitate cu alte popoare decât cel ales. O femeie așezată, prin evanghelia de astăzi, în rândul mironosițelor. Asemeni celor ce înfruntă zorii Învierii, ceva mai târziu, ea pornește prin a se încuraja să-L înfrunte pe Necunoscutul care ședea la fântână. Este obișnuită să supraviețuiască contactului cu bărbații și nu este străină de cultura credinței. Cunoaște diferența dintre Templu și Lege. Se dovedește a fi o așteptătoare a Mântuitorului și este dispusă a deveni izvor de Har. Inteligentă și sinceră în căutare, înțelege faptul că nu este provocată de către Domnul a căuta o apă oarecare, ci apa cea vie… O probă de foc, dinaintea căreia samarineanca știe să riposteze admirabil. Identifică clar sursa și resursa: pe Hristos cu Dumnezeu. Acest dialog îi restartează viața. Din femeia cu cinci bărbați (niciunul al ei), devine femeia cu Un Singur Dumnezeu. Al ei! Căruia îi devine apostol. Și duce istoria neamului său spre Înălțare și spre cuprinderea omeniei din Hristos.

Mesajul evanghelic este și pentru noi, cei din alt neam, mereu chemați, precum samarinenii, spre a primi apa vie, săltătoare și vindecătoare. În Siharul cel nou, care este Biserica, imaginea apei, prezentă în mai toate pericopele duminicilor așteptării Înălțării Domnului, ne obligă a privi spre Cer.

Inspector scolar,

pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu