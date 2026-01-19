Întâlnire de lucru la Uniunea Armenilor din România – filiala Bacău: Planuri pentru Secția de Șah CSM Bacău în 2026

Zilele trecute, la sediul Uniunii Armenilor din România – filiala Bacău, a avut loc o întâlnire de lucru dedicată Programului de activitate al Secției de Șah din cadrul CSM Bacău pentru anul 2026.

La discuții au participat oficialități și reprezentanți importanți ai comunității locale: Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău; Varujan Pambuccian, deputat și lider al Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale din Parlamentul României; Vasile Agop, președintele U.A.R. Bacău; Adrian Gavriliu, directorul CSM Bacău; Lucian Andrei, președintele CA CSM Bacău; Vrânceanu Iulian, reprezentant al ISJ Bacău; Sorin Butnaru, consilier sportiv CSM Bacău, alături de instructori de șah, specialiști și membri ai comunității pasionați de acest sport.

Întâlnirea s-a concentrat pe dezvoltarea Secției de Șah, stabilirea obiectivelor pentru 2026, susținerea sportivilor și atragerea copiilor și juniorilor către șah. De asemenea, a fost subliniată importanța consolidării colaborării dintre autorități, club și comunitatea șahistă.

CSM Bacău își reafirmă angajamentul de a sprijini șahul – „sportul minții” – ca parte integrantă a strategiei sale de dezvoltare sportivă și educațională, punând accent pe performanță, formarea tinerelor talente și promovarea valorilor educative ale acestui joc strategic.