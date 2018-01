N-a fost numai o lansare de carte, eveniment la care au fost prezenţi, în premieră în Bacău, scriitori consacraţi, membri ai USR, Filiala Bacău, cât şi gazetari, membri ai Uniunii Ziariştilor Profesionişti, Filiala Bacău, recent înfiinţată, a fost şi o întâlnire de suflet, un elogiu adus prieteniei, celor care, cu dăruire, talent şi sacrificiu au slujit ani în şir clipa şi cuvântul, din care au făcut evenimente de presă. Cum graniţa dintre literatură şi gazetărie este astăzi insesizabilă, ziaristica fiind considerată „literatură pe colţul mesei”, mulţi gazetari şi-au pus semnătura pe creaţii literare de excepţie, intrând definitiv în istoria literaturii. Lansarea noului volum, al optulea semnat de gazetarul şi scriitorul Mihai Buznea, „Instant story” (Editura Ateneul Scriitorilor 2017, director Ion Prăjişteanu), nu a diferit mult de o şedinţă de redacţie de la începutul anilor 90, când Mihai Buznea, primul director al ziarului Deşteptarea, stabilea sumarul, genul publicistic al fiecărui material, cu menţiunea, repetată în fiecare zi: vreau materiale tari, documentate şi scrise româneşte! Erau prezenţi atunci, ca şi acum la lansare, Eugen Verman („mă leagă de Mihai Buznea o prietenie de peste 50 de ani”), Ştefan Olteanu, tartorul rubricii Sport, Petre Done de la „economic”, Elena Ţintaru, şefa de la Social, mai tinerii în ale gazetăriei Silvia Pătrăşcanu, Gheorghe Bălţătescu etc. N-au lipsit Viorel Roman („secretarul” secretarilor de redacţie), Gheorghe Baltă, Ion Prăjişteanu, Dorin Dodiţă, Cosmin Buznea, prieteni ai scriitorului. Mulţi, din păcate, au lipsit „motivat”! Întâlnirea de la SIF Moldova, locul unde scriitorii, artiştii plastici şi ziariştii se simt ca la ei acasă, poate fi considerată prima acţiune a noii filiale al UZPR, condusă de ziaristul Cornel Cepariu. Despre cartea celui care a fost numit „făcătorul de gazete” şi „făcătorul de ziarişti” (Cornel Cepariu n.m.), a vorbit Marius Manta, un alt cunoscut ziarist, critic literar la revista Ateneu, care, după o interesantă incursiune în „starea” gazetăriei şi a ziaristului de astăzi, a precizat: „Câți mai au priceperea să prezinte un subiect în termenii adecvați, folosind o limbă normată, eventual textele să aibă note distincte… Raportându-l la domeniul presei, rolul condeierului rămâne pe mai departe acela de a ieși în lume, de a-și căuta subiectele, de a incrimina impostura, de a aduce în prim plan ceea ce alții vor să facă uitat.(…) Lumea în care trăim nu poate rămâne un simplu melanj haotic. Ei bine, un apetit deosebit pentru faptul de viață dar mai ales un «chef de a pune lucrurile la punct» îl demonstrează noul volum al lui Mihai Buznea – „Instant stroy”. Gazetar cu state vechi, autorul ne încredinţează fast enough câteva texte undeva la graniţa dintre moment – schiță – poveste. Aflate între un comic sănătos și satiră virulentă, «împricinații» lui Mihai Buznea au câte ceva din Miticii lui Caragiale. (…) La fel, schițele însuflețite ale autorului par a fi în mod absurd în căutarea unei identități cu neputință de recuperat. Dar toate acestea se petrec din voia autorului, care ne încredințează din off că toate subiectele au avut drept punct de plecare realitatea, ceea ce este remarcabil”. 1 of 10 Cartea este structurată pe două capitole, „Miere şi fiere”, „Viaţa ca o tragicomedie”, cele 24 de povestiri sunt adevărate bijuterii „narative”, din care transpare plăcerea de a povesti/reda întâmplări reale, uneori neverosimile, cu este „Casa”, ultima din volum, te fac să zâmbeşti, să râzi, după care intervine acel gust amărui al imposibilităţii de a prevedea o speranţă. În fiecare povestire autorul foloseşte briciul în construirea frazelor, subiectul şi predicatul trăiesc împreună drama realităţii, care, de cele mai multe ori, nu are nimic cu poezia, cu literatura. Dar este cartea unui gazetar, „istoricul obiectiv al clipei”. Profesorul Grigore Codrescu, critic literar cu aplomb şi argumente la butonieră a apreciat „scriitura”, „verbul”, subiectele şi maniera în care Mihai Buznea a fotografiat (se vede că a lucrat în televiziune) fapte de viaţă.

