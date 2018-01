– la nivel naţional, 770 de posturi de poliţişti şi personal contractual au fost scoase la concurs de Poliţia Română Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău „pune la bătaie” trei posturi de ofiţer de poliţie, cu încadrare şi din sursă externă. Unul dintre posturi este la Serviciul Criminalistică, pe linia „expertize şi constatări tehnico-ştiinţifice”, al doilea este de ofiţer specialist II la Serviciul Financiar, pentru care se cere vechime de minimum trei ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, iar al treilea post este la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, linia de muncă economie. Şi în acest caz se cere vechime în muncă şi specialitatea studiilor, însă de doar doi ani, dar pe fiecare post se pot înscrie şi agenţi de poliţie, care îndeplinesc condiţiile, nu doar civili din extern. Înscrierea candidaţilor se va face, personal, pe bază de cerere și a documentelor în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 19 ianuarie, la sediul IPJ Bacău. Testarea scrisă va avea loc pe data de 17 martie, însă până atunci candidaţii vor mai susţine evaluarea medicală şi pe cea psihologică. Tot IPJ Bacău mai organizează concurs şi pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție, în specialitatea ordine publică, la Secţia 1 Bacău, dar prin reîncadrare. Pot participa cei care au avut calitatea de agent de poliţie, însă au părăsit sistemul din diferite motive, şi se pot înscrie tot până la data de 19 ianuarie, inclusiv. Dar cum în această perioadă imaginea Poliţiei cam are de suferit, după ce un agent din Capitală a fost arestat pentru pedofilie, oficialii instituţiei încearcă să-i convingă pe posibilii candidaţi că merită să participe la concurs. „Ai auzit tot felul de lucruri îngrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins cu greu de colegii lui. Nu avem noi cum să-ți facem dovada, acum, că lucrurile nu sunt chiar așa, dar îți promitem că, și în acest caz, cei responsabili nu vor scăpa. Indiferent de ceea ce se spune despre noi în această perioadă, trebuie să știi că, din echipa Poliției Române fac parte oameni pentru care nu contează decât aflarea adevărului, care nu au liniște până nu dovedesc că, cei care au încălcat legea, sunt acolo unde le este locul, în spatele gratiilor”, se arată în comunicatul Poliţiei Române, prin care se anunţă scoaterea acestor posturi la concurs. 0 SHARES Share Tweet

