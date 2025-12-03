Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, distins cu Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a primit astăzi Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, una dintre cele mai importante distincții acordate de instituție pentru profesionalism și rezultate deosebite în activitatea desfășurată în sprijinul comunității.

Distincția a fost conferită de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul ședinței omagiale organizate la sediul MAI cu prilejul Zilei Naționale a României. La eveniment au participat oficiali, reprezentanți ai structurilor ministerului și invitați din mediul public.

„Primirea acestei distincții constituie o mare onoare pentru unitatea noastră și o recunoaștere a muncii susținute a fiecărui membru din cadrul echipei inspectoratului. Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne reflectă efortul colectiv, profesionalismul și responsabilitatea cu care ne îndeplinim misiunile în fiecare zi, pentru protejarea cetățenilor și asigurarea ordinii publice. Mulțumesc domnului ministru Cătălin Predoiu pentru această apreciere, precum și tuturor colegilor mei pentru devotament și rigoare. Această distincție ne onorează, dar ne și obligă: vom continua să respectăm valorile morale și militare care ne ghidează, să acționăm cu disciplină și integritate și să menținem încrederea comunității prin profesionalismul nostru”, a declarat inspectorul șef al IJJ Bacău, colonelul Eusebiu Bârnat.

Reprezentanții inspectoratului transmit că vor continua să își îndeplinească misiunea cu aceeași responsabilitate, rigoare și dedicare, pentru a confirma încrederea acordată și pentru a reprezenta cu cinste valorile Jandarmeriei Române.