Înotul băcăuan, reprezentat de Matheo Falcă la competiții internaționale

Înotul băcăuan va avea reprezentare la competițiile internaționale din 2026 prin sportivul Matheo Andrei Falcă, legitimat la Clubul Sportiv NAUTICA Bacău. Performanța a fost confirmată în urma Campionatului Național de Natație desfășurat la Otopeni, în perioada 22-26 aprilie, competiție în cadrul căreia Federația Română de Natație și Pentatlon Modern a definitivat loturile naționale pentru principalele întreceri internaționale ale sezonului.

În vârstă de 15 ani, Matheo Andrei Falcă, pregătit de antrenorul Alexandru Popa, a fost selecționat pentru al doilea an consecutiv în echipa României care va participa la Concursul Țărilor Central Europene. Competiția este programată să se desfășoare la Ljubljana, în perioada 17-19 iulie 2026.

Sportivul băcăuan se pregătește pentru participarea în probele de 100 metri fluture, 200 metri fluture și 200 metri mixt, continuând în paralel și pregătirea pentru examenul de capacitate.

„Mulțumim familiei care face eforturi pentru a-i asigura condiții optime de pregătire și nădăjduim că aceste eforturi nu vor fi în zadar. Matheo este un sportiv de viitor, cu un potențial mare către înalta performanță”, a declarat Ovidiu Galeru, coordonator al CS Nautica Bacău.