Înot/ CN Seniori, Tineret și Juniori I-II: Maria Merlușcă (CSM Bacău), vice-campioană națională

În primăvară a spart gheața, cucerind bronzul național în întrecerea la 200 m spate a Junioarelor II.

Acum, la mijloc de noiembrie, înotătoarea CSM Bacău Maria Merlușcă și-a completat seria reușitelor cu alte patru medalii; toate, la Campionatul Național în bazin scurt pentru Seniori, Tineret și Juniori I-II derulate la Otopeni.

Fiica fostei campioane europene și mondiale la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte, s-a laureat vice-campioană națională de Junioare II în proba de 200 m spate cu rezultatul de 2:28.00.

Pe lângă argintul din proba regină a procedeului spate, Maria a realizat și un trio de bronz la 100 m liber, 200 m mixt și 100 m mixt, ratând de puțin podiumul la 200 m liber și 100 m spate, unde s-a clasat pe locul al patrulea.

O performanță deosebită pentru înotătoarea de 14 ani, în condițiile în care, așa cum amintea antrenoarea sa de la CSM Bacău, Claudia Degeratu, Maria Merlușcă a început înotul relativ târziu, la vârsta de zece ani.

„Sunt foarte mândră de Maria și de evoluțiile sale. Nu am pus niciodată presiune în ideea performanței; rezultatele sunt o consecință firească a pasiunii sale pentru înot și a seriozității cu care ea tratează acest sport”, a declarat mama proaspetei vice-campioane naționale de Junioare II, Mihaela Melinte.