Infracțiuni la regimul circulației rutiere constatate de polițiști

La data de 21 februarie a.c., în jurul orei 17.30, polițiștii rutieri din Onești au depistat în flagrant delict, un bărbat de 57 de ani, din orașul Comănești, în timp ce conducea un autoturism în comuna Târgu Trotuș, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior acesta fiind transportat la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeași dată, o patrulă mixtă formată din polițist din cadrul Poliției orașului Buhuși şi jandarm din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău a depistat pe strada Republicii din localitate, un autoturism condus de o tânără de 18 ani.

În urma verificărilor efectuate în baza de date a reieșit faptul că, tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis.