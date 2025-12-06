Informare privind cele mai bune practici de utilizare a produselor biocide Decembrie 2025

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică Județene, derulează, în luna decembrie, activități de informare cu tema „Protejează-ți sănătatea, respectă mediul — folosește biocidele responsabil!”, dedicate populației generale.

Scopul principal al campaniei este creșterea nivelului de conștientizare privind importanța utilizării corecte, eficiente și sigure a dezinfectanților și a altor produse biocide, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor și reglementările naționale și europene în vigoare.

Ce sunt produsele biocide și de ce sunt importante?

De-a lungul timpului, oamenii au căutat metode de a controla sau elimina organismele dăunătoare (precum bacterii, virusuri, levuri sau mucegaiuri) care pot provoca infecții și îmbolnăviri. În acest context, au apărut produsele biocide, substanțe esențiale pentru menținerea igienei și prevenirea răspândirii agenților patogeni.

Potrivit legislației europene, produsul biocid este orice substanță sau amestec, în forma în care este furnizată utilizatorului, care conține sau generează una sau mai multe substanțe active, având scopul de a distruge, de a împiedica, de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică.

Există o distincție între substanța activă biocidă și produsul biocid.

Substanțele active biocide reprezintă elementele principale care acționează împotriva agenților patogeni.Produsele biocide conțin una sau mai multe substanțe active biocide precum și alte substanțe auxiliare inactive care determină pH-ul , vâscozitatea , culoarea, mirosul etc. dorite și care pot potența eficacitatea produsului final. Produsele biocide sunt disponibile pe piață pentru mai multe categorii de utilizatori: industriali, profesionali și populație.

Tipuri de produse biocide

În Uniunea Europeană, produsele biocide sunt clasificate în 22 de tipuri (PT – product types), organizate în patru grupe principale conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind produsele biocide (BPR):

1. Dezinfectanți – ex produse destinate igienei umane (PT 1), dezinfectanți pentru spații private și zone de sănătate publică (PT 2) și igienei veterinare (PT 3),

2. Conservanți – ex. substanțe pentru conservarea lemnului (PT 8),

3. Produse de combatere a dăunătorilor – ex. rodenticide (PT 14) și repelenți și atractanți (PT 19)

4. Alte produse biocide – ex. produse antibiodermă utilizate pentru controlul creşterii şi depunerii organismelor care formează o biodermă (microbi, plante sau animale) pe vase, echipamente de acvacultură sau alte structuri folosite în apă (PT 21).

Majoritatea biocidelor sunt sintetice, dar există și biocide naturale (ex. suc concentrat de mere, miere, brânză, praf de ou, oțet folosite ca și repelenți -PT 19). Produsele biocide naturale reprezintă o alternativă sustenabilă la biocidele chimice convenționale, având la bază substanțe active de origine vegetală, minerală sau microbiană. Acestea acționează eficient împotriva microorganismelor și dăunătorilor, contribuind totodată la protejarea sănătății oamenilor și a mediului. Promovarea biocidelor naturale ar putea susține tranziția către practici ecologice, în concordanță cu principiile economiei verzi și ale protecției durabile a sănătății publice.

O substanță activă poate fi utilizată în mai multe tipuri de produse biocide.

Unde sunt utilizate biocidele?

Biocidele sunt prezente în numeroase domenii ale vieții cotidiene și industriale:

• Medicină – în spitale și unități sanitare pentru dezinfectarea mâinilor, instrumentarului și suprafețelor.

• Industria alimentară – pentru menținerea igienei în restaurante, fabrici de procesare și spații de depozitare.

• Dezinfectarea apei potabile – controlul bacteriilor și siguranța consumului.

• Agricultură, silvicultură și creșterea animalelor – pentru protejarea sănătății plantelor și animalelor.

• Industria petrolieră, marină și de construcții – pentru prevenirea contaminărilor și conservarea materialelor.

Unele biocide sunt destinate conservării materialelor precum medicamente, materiale de construcție, mobilier sau echipamente industriale.

Reglementare și siguranță

Toate produsele biocide trebuie să fie autorizate înainte de a putea fi introduse pe piață, iar substanțele active conținute de fiecare produs biocid trebuie să fie aprobate.

În România, utilizarea produselor biocide este reglementată prin Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 si prin Normele tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private prin Ordinul nr. 1761 din 3 septembrie 2021.

În anul 2024, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), prin Secretariatul Tehnic pentru Produse Biocide, a continuat să asigure un cadru sigur și eficient pentru utilizarea produselor biocide în România. În acest sens, au fost gestionate un număr semnificativ de avize: 264 avize noi, 302 avize de extindere, 250 de modificări administrative și aproximativ 3370 avize de prelungire. De asemenea, au fost anulate 114 avize pentru produse care nu mai îndeplineau cerințele de siguranță sau eficiență.

Aceste avize sunt emise pe baza evaluărilor detaliate realizate de experți din cadrul INSP (Institutul Național de Sănătate Publică), ICBM (Institutul pentru Controlul Biologic al Mediului) și ANMAP (Agenția Națională pentru Protecția Mediului si Arii Protejate), fiind esențiale pentru asigurarea unei utilizări corecte și sigure a produselor biocide.

Este important ca produsele biocide să fie folosite în conformitate cu reglementările și recomandările oficiale, pentru a preveni riscurile și a proteja sănătatea publică.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) recomandă populației să respecte cu strictețe instrucțiunile de utilizare a produselor biocide, pentru a-și proteja sănătatea proprie, sănătatea celor din jur și cea a mediului înconjurător. Produsele biocide sunt utile în combaterea microorganismelor dăunătoare dar pot prezenta și riscuri dacă nu sunt folosite corect.

Recomandări pentru utilizarea în siguranță a produselor biocide:

→ Citiți și respectați instrucțiunile de pe etichetă – Aplicați produsul în concentrația indicată, respectați timpul de acțiune și metoda de utilizare specificată de producător.

→ Nu amestecați produsele biocide între ele – Combinarea diferitelor produse poate genera reacții chimice periculoase pentru sănătate și mediu.

→ Depozitați produsele biocide în siguranță – Păstrați-le în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat și inaccesibil copiilor sau animalelor de companie.

→ Utilizați echipament de protecție – Folosiți mănuși și, dacă este necesar, alte echipamente de protecție personală în timpul aplicării produsului conform instrucțiunilor de pe etichetă.

→ Folosiți produsele biocide doar când este nevoie – Aplicați strict cantitatea recomandată, evitând utilizarea excesivă sau inutilă.

În caz de urgență

Pe eticheta produselor biocide se găsește întotdeauna numărul de telefon de urgență care poate fi apelat în situații de expunere accidentală. Alături de acesta este tipărit codul UFI (Identificator Unic al Formulei), format din 16 caractere, care permite identificarea exactă a compoziției produsului și toxicitatea acestuia. Comunicarea acestui cod operatorului de la numărul de urgență sau personalului medical ajută la stabilirea rapidă a tratamentului potrivit, asigurând un răspuns prompt și eficient în caz de intoxicație sau accident.

Produsele biocide sunt esențiale pentru sănătate, reprezintă aliații noștri în lupta împotriva bolilor, dar eficiența lor depinde de modul responsabil în care le folosim. Respectarea instrucțiunilor simple poate preveni riscurile și asigura un mediu mai sănătos pentru toți.

Informarea corectă și utilizarea responsabilă a produselor biocide reprezintă pași esențiali pentru protejarea sănătății și asigurarea unui mediu sigur pentru întreaga comunitate.

Protejează-ți sănătatea, respectă mediul — folosește biocidele responsabil!