„Indicatorul cotețului”: ce spun animalele din gospodăriile băcăuanilor despre criza economică

Crizele economice sau perioadele de incertitudine majoră produc adesea reacții colective similare celor din timpul conflictelor sau al altor situații extreme. Una dintre acestea este tendința populației de a-și crea rezerve alimentare proprii. În mediul rural, acest reflex se traduce prin creșterea numărului de animale din gospodării. Datele statistice din județul Bacău arată că acest fenomen nu este doar o impresie, ci poate fi urmărit foarte clar în cifre.

O primă dovadă a acestui comportament a fost observată în timpul pandemiei. În 2021, numărul păsărilor din județ a explodat, ajungând la peste 5 milioane de capete, cu aproximativ 1,4 milioane mai mult decât în anul precedent. A fost cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimul deceniu. În anii anteriori pandemiei, populația de păsări se situa, în mod obișnuit, între 3,7 și 4,5 milioane de exemplare. Creșterea bruscă din 2021 a fost pusă pe seama panicii generate de restricții și a incertitudinii privind aprovizionarea cu alimente.

Fenomenul s-a inversat însă rapid după ridicarea restricțiilor. În 2022 și 2023, numărul păsărilor a scăzut puternic, revenind la valori apropiate de cele din perioada de dinaintea pandemiei. În iulie 2023, în județ mai erau înregistrate doar 3,94 milioane de păsări, cu un milion mai puține decât în iulie 2022. Cea mai mare parte a scăderii a provenit din gospodăriile populației, care au renunțat la efectivele suplimentare crescute în perioada de incertitudine.

Datele statistice indică și episoade spectaculoase. De exemplu, în martie 2022 au dispărut aproape două milioane de păsări din gospodăriile populației într-o singură lună, o scădere fără precedent în seriile statistice recente. Dacă în februarie 2022 existau peste 6 milioane de păsări în județ, la finalul lunii martie numărul acestora coborâse la aproximativ 3,8 milioane. Practic, în doar câteva săptămâni s-a revenit la nivelurile obișnuite din anii anteriori pandemiei.

Seriile statistice pe termen lung arată, în același timp, că zootehnia din județul Bacău se află într-un declin structural. Numărul bovinelor a scăzut de la aproape 68.000 de capete în 2014 la aproximativ 36.000 în 2024, adică aproape la jumătate. Și efectivele de ovine și caprine s-au redus semnificativ, de la peste 613.000 de capete în 2014 la aproximativ 438.000 în 2024. În cazul porcinelor, scăderea s-a accentuat mai ales după apariția pestei porcine africane.

Cu toate acestea, datele lunare din 2025 sugerează o schimbare de comportament în gospodăriile populației. În prima parte a anului, efectivele de porcine au fost relativ reduse, însă din primăvară și până în toamnă numărul acestora a crescut constant, depășind pragul de 40.000 de capete în lunile de toamnă. Evoluția este tipică pentru gospodăriile rurale care pregătesc producția pentru sezonul rece, însă amploarea creșterii sugerează și o orientare mai puternică spre autoconsum.

Specialiștii în sociologie rurală spun că acest tip de reacție apare de fiecare dată când populația percepe riscuri economice sau geopolitice. În astfel de perioade, gospodăria devine din nou o formă de siguranță alimentară. Oamenii preferă să producă singuri o parte din hrană, reducând dependența de piață și de fluctuațiile prețurilor.

În acest sens, animalele din curțile oamenilor pot deveni un indicator surprinzător de precis al stării de spirit din societate. Creșterile bruște ale efectivelor din gospodării apar adesea înaintea sau în timpul unor perioade de criză, iar scăderile rapide marchează revenirea la normalitate.

Astfel, dincolo de simpla statistică agricolă, cifrele despre animale spun și o poveste despre modul în care comunitățile reacționează la incertitudine. Iar experiența ultimilor ani arată că, atunci când vremurile devin nesigure, reflexul gospodăriei tradiționale revine aproape instinctiv.

Concluzii pentru anul 2025

Datele statistice din 2025 arată evoluții diferite pe principalele categorii de animale din județul Bacău. Efectivele de porcine au crescut constant pe parcursul anului, de la aproximativ 33.000 de capete la începutul anului la peste 40.000 în toamnă, semn că gospodăriile populației și-au refăcut rezervele pentru sezonul rece.

În cazul bovinelor, trendul este relativ stabil, cu o ușoară creștere în a doua jumătate a anului, efectivele apropiindu-se de 37.000 de capete.

Ovinele și caprinele au urmat un tipar sezonier: după un vârf în primăvară, numărul acestora a scăzut treptat spre finalul anului, stabilizându-se în jurul valorii de 276.000 de capete.

La păsări, evoluția a fost mai volatilă, cu maxime în primăvară și vară și o scădere spre toamnă, ceea ce reflectă ciclurile de producție din gospodării și din fermele avicole.

Per ansamblu, anul 2025 indică o ușoară reorientare a gospodăriilor către autoconsum, mai ales prin creșterea numărului de porcine.

De ce porci și nu găini?

O posibilă explicație pentru diferențele dintre perioada pandemiei și evoluțiile observate în 2025 ține de modul în care populația percepe natura crizei. În timpul pandemiei, reacția a fost una de urgență: oamenii s-au orientat rapid spre păsări, deoarece acestea oferă cea mai rapidă sursă de proteină. Găinile pot produce ouă aproape imediat, iar ciclul lor de creștere este scurt, ceea ce le transformă într-o soluție rapidă pentru asigurarea hranei în perioade de panică sau incertitudine.

Situația actuală pare diferită. Datele arată o creștere mai ales la porcine, animale care necesită un ciclu de creștere mai lung, dar care oferă o cantitate mult mai mare de carne. Această orientare sugerează o strategie alimentară pe termen mai lung. Cu alte cuvinte, dacă în pandemie reacția a fost una de „supraviețuire rapidă”, bazată pe producția imediată de proteine, în prezent gospodăriile par să se pregătească pentru o perioadă mai lungă de incertitudine economică, mizând pe animale care pot asigura rezerve consistente de carne pentru sezonul rece.

Din acest punct de vedere, structura efectivelor din gospodăriile populației devine un indicator indirect al stării de spirit din societate. Creșterea găinilor semnalează adesea reacții rapide la crize neașteptate, în timp ce orientarea spre creșterea porcilor indică mai degrabă anticiparea unor dificultăți economice de durată.

Uneori, starea unei societăți se vede mai clar în cotețe decât în rapoarte economice: când cresc găinile, oamenii se tem de o criză imediată; când cresc porcii, se pregătesc pentru vremuri lungi și grele.