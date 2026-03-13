Vă scriu pentru a vă semnala un incident grav petrecut în cadrul Campionatului Județean de Fotbal U19 din județul Bacău.

În data de joi, 12 martie, începând cu ora 16:30, s-a disputat meciul din etapa a 13-a dintre echipele Școala de Fotbal Viva Buhuși și Bradul Mănăstirea Cașin.

La finalul partidei, mai mulți jucători ai echipei Bradul Mănăstirea Cașin au provocat un conflict pe teren, iar situația a degenerat într-o bătaie. Conform celor petrecute pe teren, s-au împărțit pumni, iar unii dintre jucătorii acestei echipe ar fi folosit și obiecte de tip țevi, ceea ce a creat o situație foarte periculoasă pentru jucători și pentru cei aflați în apropiere.

Având în vedere că este vorba despre o competiție de juniori, consider că astfel de incidente sunt extrem de grave și cred că este important ca acest caz să fie adus în atenția publicului.

