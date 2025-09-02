Început de grădiniță sau școală: ce boli pot apărea și cum ne protejăm copiii – sfaturi de la medicul pediatru Aurelia Țaga

Intrarea în colectivitate aduce emoții, dar și provocări pentru sănătatea celor mici. Părinții se întreabă adesea ce afecțiuni pot apărea, cum pot preveni îmbolnăvirile și când este momentul să apeleze la medic. Am stat de vorbă cu dr. Aurelia Țaga, medic primar pediatru și director medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău, care a răspuns celor mai frecvente întrebări.

Răcelile și bolile copilăriei, inevitabile la început de colectivitate

Doctorul explică faptul că infecțiile respiratorii și bolile contagioase ale copilăriei sunt cele mai întâlnite în primele luni de grădiniță sau școală. Ele se transmit rapid în spațiile aglomerate, unde contactul apropiat între copii facilitează răspândirea virusurilor și bacteriilor.

Când mergem la medic și cum gestionăm acasă o răceală

O simplă răceală poate fi tratată la domiciliu, cu hidratare și repaus, dar există semne de alarmă care impun vizita la medic: febră persistentă, dificultăți de respirație, refuzul alimentației sau somnolența excesivă.

Părinții ar trebui să aibă pregătită o „trusă de urgență”, care să conțină: termometru, antitermice recomandate de medic, soluții pentru hidratare și ser fiziologic.

Febra – semnal de alarmă sau mecanism natural?

„Febra nu este întotdeauna un dușman – este un mecanism de apărare al organismului împotriva infecțiilor. Devine însă motiv de îngrijorare atunci când depășește 39°C, durează mai mult de trei zile sau este însoțită de alte simptome severe”, precizează dr. Aurelia Țaga.

Antibioticul, doar la recomandarea medicului

Specialista avertizează că antibioticele nu trebuie administrate fără indicație clară. Folosirea lor nejustificată crește rezistența bacteriană și poate afecta sănătatea pe termen lung a copilului.

Vaccinurile și imunitatea

La intrarea în colectivitate, este esențial ca schema de vaccinare să fie completă. În plus, părinții trebuie să știe că imunitatea nu poate fi „construită peste noapte”, dar un stil de viață sănătos – alimentație echilibrată, somn suficient și activitate fizică – reduce semnificativ riscul de îmbolnăvire.

Pregătirea pentru vizita la spital

Dacă este nevoie de consult de specialitate sau internare, copilul trebuie pregătit din timp, prin explicații simple și adaptate vârstei, astfel încât experiența să fie cât mai puțin stresantă.

👉 Citește articolul complet și află toate sfaturile dr. Aurelia Țaga [AICI].