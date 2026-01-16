Incendiu mortal în comuna Gura Văii. Două persoane au decedat

În cursul acestei nopți, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Gura Văii, sat Gura Văii.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, precum și forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați, fără risc de propagare la construcțiile învecinate.

Din nefericire, în urma evenimentului au fost identificate două victime: o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 45 de ani, și o persoană de sex feminin, în vârstă de aproximativ 43 de ani, ambele găsite carbonizate.

În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum sau un burlan deteriorat.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a coșurilor de fum și a instalațiilor de evacuare a fumului, în vederea prevenirii unor evenimente cu consecințe tragice.