Incendiu la un uscător de cereale din Onești – intervenție a pompierilor în această dimineață

În cursul acestei dimineți, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o instalație de uscare a cerealelor, situată în incinta unui depozit de pe strada Uzinei, din municipiul Onești.

La fața locului s-a acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi și o autospecială de primă intervenție și comandă, toate încadrate cu 14 pompieri militari.

Incendiul s-a manifestat în interiorul uscătorului de cereale, în partea superioară a acestuia, fiind localizat la scurt timp de la sosirea echipajelor. Au ars cerealele (semințe de floarea-soarelui) aflate în uscător.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii au continuat să acționeze pentru lichidarea completă a incendiului și îndepărtarea oricărui pericol de reaprindere.