Incendiu la un grajd din Horgești, provocat de un scurtcircuit electric

Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 10 mai la un adăpost de animale din comuna Horgești, sat Horgești, pompierii militari băcăuani intervenind pentru limitarea și lichidarea flăcărilor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 04.25, la fața locului fiind mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

În urma incendiului, aproximativ 100 de metri pătrați din adăpostul de animale au fost afectați de flăcări.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.