Incendiu la un apartament din municipiul Bacău

În data de 07 ianuarie a.c., în jurul orei 02:51, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat în municipiul Bacău, pe strada Martir Crișan.

La fața locului s-au deplasat de urgență trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, cu flacără deschisă, în interiorul unui apartament situat la parterul unui bloc de locuințe.

Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, fiind prevenită extinderea acestuia la celelalte apartamente.

În urma evenimentului, trei persoane (doi adulți și un minor) au fost evacuate cu ajutorul aparatelor de respirat din dotare. Acestea erau conștiente și nu au necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, alte 27 de persoane au fost evacuate în siguranță, fără a avea nevoie de asistență medicală.

În urma incendiului, au ars bunuri din interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar pereții casei scării au fost afumați.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost folosirea focului deschis în spații închise.