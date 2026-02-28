Incendiu la restaurantul unei pensiuni din Slănic-Moldova; intervenție a pompierilor din Onești

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al județului Bacău au intervenit, în această după-amiază, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul unei pensiuni din orașul Slănic-Moldova.

La locul solicitării au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești. În sprijinul pompierilor acționează și o autospecială de stingere aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slănic-Moldova.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului clădirii, pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.

În aceste momente, incendiul este localizat, iar echipajele de intervenție acționează pentru lichidarea focului și înlăturarea efectelor negative produse de incendiu.