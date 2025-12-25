Incendiu la o locuință din comuna Târgu Trotuș, sat Viișoara

Aseară, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe raza comunei Târgu Trotuș, sat Viișoara.

La fața locului au acționat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu două autospeciale de stingere.

În sprijinul acestora a intervenit și o autospecială de stingere cu apă și spumă aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Ocna.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul a fost lichidat, însă flăcările au provocat pagube materiale semnificative: au ars bunuri din trei camere și o bucătărie, pe o suprafață de circa 100 mp, precum și aproximativ 80 mp de anexe.

În urma cercetărilor efectuate, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.

În continuare, echipajele de intervenție acționează pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului și aplicarea măsurilor complementare.